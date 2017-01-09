Пенсионеры России начнут получать единовременную выплату в пять тысяч рублей 13 января

Единовременная выплата в пять тысяч рублей заменит индексацию пенсий, ранее планировавшуюся в России на второе полугодие 2016 года.

Единовременную выплату в пять тысяч рублей российским пенсионерам начнут производить с 13 января, подтвердили "Интерфаксу" в Пенсионном фонде России (ПФР).





"Пенсионный фонд напоминает, что единовременная выплата будет произведена пенсионерам с 13 по 28 января 2017 года. Эти сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают ли они пенсию через Почту России или через другую доставочную организацию", - сообщили в пресс-службе ПФР в понедельник.





При этом в Фонде напомнили, что те пенсионеры, у которых дата доставки пенсии на дом с 13 числа, получат пять тысяч рублей вместе с пенсией, а те пенсионеры, которые получают или уже получили пенсию по графику с 3 по 12 число, получат пять тысяч рублей в срок с 13 по 28 января. Таким образом, к ним почтальон придет второй раз, отметили в пресс-службе ПФР.





"Все необходимые средства на единовременную выплату - 221,7 млрд рублей - заложены в бюджете ПФР на 2017 год", - отметили в Фонде.





Единовременная выплата в пять тысяч рублей заменит индексацию пенсий, ранее планировавшуюся на второе полугодие 2016 года. Ранее сообщалось, что по пять тысяч получат все российские пенсионеры, в том числе военные.



