Колонию-поселение закрыли в Атырау

В Атырау с Нового года закрылась колония-поселение - исправительное учреждение для осужденных с мягким режимом содержания, сообщает МИА « Казинформ ».





«В среднем в последние годы в колонии-поселении в поселке Балыкши отбывали наказание 40-50 осужденных. Это при том, что колония-поселение рассчитана на 90 человек. На 40-50 осужденных приходилось по штату 30 сотрудников персонала колонии. На содержание учреждения выделялось более 30 млн тенге в год. Поэтому и было принято решение о ее закрытии», - сообщил начальник управления прокуратуры Атырауской области Кемель Имангалиев.





Также он отметил, что находившихся в колонии осужденных перевели в колонию-поселение Актобе.



