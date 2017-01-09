Колонию-поселение закрыли в Атырау
9 января 2017, 15:17
Находившихся в колонии осужденных перевели в колонию-поселение Актобе.
В Атырау с Нового года закрылась колония-поселение - исправительное учреждение для осужденных с мягким режимом содержания, сообщает МИА «Казинформ».
«В среднем в последние годы в колонии-поселении в поселке Балыкши отбывали наказание 40-50 осужденных. Это при том, что колония-поселение рассчитана на 90 человек. На 40-50 осужденных приходилось по штату 30 сотрудников персонала колонии. На содержание учреждения выделялось более 30 млн тенге в год. Поэтому и было принято решение о ее закрытии», - сообщил начальник управления прокуратуры Атырауской области Кемель Имангалиев.
Также он отметил, что находившихся в колонии осужденных перевели в колонию-поселение Актобе.
Фото: КомиОнлайн
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