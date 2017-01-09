Шестьсот осуждённых амнистируют в Атырау

Подавляющее большинство из них приговорены к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Как сообщил начальник управления прокуратуры Атырауской области Кемель Имангалиев, по состоянию на 29 декабря 2016 года в местах лишения свободы региона содержится 596 осуждённых. Кроме того, 129 человек находятся в следственном изоляторе. Из числа лиц, приговорённых к лишению свободы, под амнистию попадает 98 человек, в том числе 27 осуждённых могут быть полностью освобождены, остальным сократят сроки или заменят наказание на более мягкое.

- Данный вопрос решается судом, куда по состоянию на 4 января направлено 53 материала из 98, - отметил Кемель Имангалиев.

Также в Атырауской области на учёте в службе пробации состоят 1065 осуждённых, приговорённых к наказаниям не связанным с лишением свободы (условно или к ограничению свободы). Из них под амнистию попало 502 человека, в том числе 296 - под освобождение, остальные - на сокращение срока наказания. В суд направлено 20 материалов.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Закон «Об амнистии» 13 декабря в честь празднования 25-летия независимости Республики Казахстан. Это уже восьмая амнистия, объявления в стране за последние четверть века. Ожидается, что она в общей сложности охватит порядка 28 тысяч осуждённых, из них полторы тысячи человек выйдут из тюрем на свободу.

Лев Гузиков