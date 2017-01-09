В рамках международных обязательств Казахстан сокращает плантации табака

Наше государство является участником Рамочной конвенции по борьбе против табака Всемирной организации здравоохранения (РКБТ ВОЗ). Как и все страны, ратифицировавшие эту конвенцию, Казахстан взял на себя обязательство по сокращению посевных табачных полей.





Стоит отметить, что тенденция к сокращению посевных площадей табака в стране наблюдается уже не один год, и это происходит по естественным причинам. Спрос на табачную продукцию и, соответственно, её производство в Казахстане стабильно падают. При этом, естественно, табачным компаниям требуется всё меньше сырья.





Снижение спроса на табачные изделия в Казахстане происходит как под влиянием общего спада популярности курения (особенно среди молодёжи), так и в результате удорожания сигарет из-за повышения акцизного налога. В 2017 году ставка акциза на каждую тысячу произведённых сигарет достигла 6,2 тыс. тенге, по сравнению с 5 тыс. тенге в 2016-м. Для сравнения, в 2012 году акцизный налог составлял всего 750 тенге. Спад производства значителен. Так, по данным Агентства РК по статистике, за январь-июль 2016-го казахстанскими табачными фабриками было выпущено 10,1 миллиарда сигарет, папирос, сигар, черут, сигарилл из табака и его заменителей против 10,9 млрд. за тот же период 2015 года. Таким образом, спад достиг 7 процентов. В предыдущем году тенденция спада была ещё заметнее: производство табачной продукции за январь-июль 2015 года уступали показателям первых 7 месяцев 2014-го на 15,7 процентов. Устойчивое падение объемов производства в секторе отмечается с 2013 года, когда оно составило минус 5,1% к уровню 2012-го. Окончательные итоги 2016-го в отрасли ещё не подведены, но предварительно аналитики подсчитали, что годовой спад составит не менее 10 процентов.





Вывод фермеров из табаководства соответствует и международным соглашениям, и общей политике Астаны в сфере поддержания здоровья населения. Напомним, что в Стратегии «Казахстан-2050» Президент Нурсултан Назарбаев особо отмечает значение этого направления работы государства. «Здоровье нации – основа нашего успешного будущего», – говорится в программном документе. Там в частности отмечено, что избавление населения от вредных привычек, развитие физкультуры и спорта должны стать особой заботой государства, поскольку «здоровый образ жизни является ключом к здоровью нации». В Плане нации «100 конкретных шагов» ставятся конкретные задачи по популяризации здорового образа жизни и улучшению здоровья казахстанцев.





Сокращение площадей табачных плантаций в стране отвечает политике государства в сфере поддержания здоровья населения. Табак в Казахстане выращивается в основном в юго-восточном регионе республики, где эта отрасль развивалась ещё с 1930-х годов прошлого века. Наиболее крупные табачные плантации сосредоточены в Енбекшиказахском районе, в 100-150 километрах от Алматы.





Фото: Pixanews.com



