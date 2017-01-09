В небе над Архангельской областью наблюдали полет яркого метеора

Местные СМИ разместили в социальных сетях видео падения небесного тела.

"Пролетело то, что мы называем болидом, то есть очень яркий метеор", — рассказали в обсерватории.

Траекторию полета небесного тела специалисты определят после анализа видеозаписей и фотоснимков очевидцев.

Собеседник агентства добавил, что каждые сутки в атмосферу Земли попадает 100-150 тонн метеорного вещества.





По сообщениям региональных СМИ, метеор сгорел в плотных слоях атмосферы на высоте примерно в 50 километров от земной поверхности. Разрушений и пострадавших не было.





Метеоры — фрагменты космических объектов, которые входят в атмосферу на скорости в десятки километров в секунду и сгорают, порождая яркую вспышку — падающую звезду. Астрономам известно множество метеорных потоков, которые связаны с орбитами комет. Болид — очень яркий метеор, за которым тянется дымный хвост.