В небе над Архангельской областью наблюдали полет яркого метеора
9 января 2017, 15:26
Местные СМИ разместили в социальных сетях видео падения небесного тела.
Полет болида в субботу зафиксировали очевидцы в Онежском районе Архангельской области, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Пулковской астрономической обсерватории.
Местные СМИ разместили в социальных сетях видео падения небесного тела.
"Пролетело то, что мы называем болидом, то есть очень яркий метеор", — рассказали в обсерватории.
Траекторию полета небесного тела специалисты определят после анализа видеозаписей и фотоснимков очевидцев.
Собеседник агентства добавил, что каждые сутки в атмосферу Земли попадает 100-150 тонн метеорного вещества.
По сообщениям региональных СМИ, метеор сгорел в плотных слоях атмосферы на высоте примерно в 50 километров от земной поверхности. Разрушений и пострадавших не было.
Метеоры — фрагменты космических объектов, которые входят в атмосферу на скорости в десятки километров в секунду и сгорают, порождая яркую вспышку — падающую звезду. Астрономам известно множество метеорных потоков, которые связаны с орбитами комет. Болид — очень яркий метеор, за которым тянется дымный хвост.
Фото © Fotolia/ trahko
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