К эффективному восстановлению прав

Г. Ищанова,

судья СМЭС г. Астаны

Гражданским процессуальным законодательством установлены различные виды правовых средств, обеспечивающих справедливое правосудие и эффективное восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц. Одним из таких средств является институт пересмотра судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, регламентированный гл. 55 Гражданского процессуального кодекса РК.

Действие этого института предоставляет дополнительные гарантии лицам, участвующим в деле.

Данный вид производства характеризуется специфическим процессуальным порядком проверки законности и обоснованности судебных решений, определений и постановлений, вступивших в законную силу, отличающимся от апелляционного и кассационного производств.

Если основанием для пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу, в апелляционном или кассационном порядке является нарушение материального и процессуального права при рассмотрении дела, для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам основанием являются две группы обстоятельств, установленные законом, перечисленные в ч.ч. 2 и 3 ст. 455 ГПК. Вместе с тем при оценке таких обстоятельств необходимо руководствоваться положением ч. 1 ст. 455 ГПК о том, что основаниями для пересмотра решений, определений и постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам являются юридические факты, имеющие существенное значение для правильного разрешения ранее рассмотренного дела, которые возникли или имели место, однако о них стало известно после вступления судебного акта в законную силу.

В соответствии с ч. 2 ст. 455 ГПК к основаниям для пересмотра решений, определений и постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам относятся:

- установленные вступившими в законную силу приговором, постановлением суда, постановлениями государственных органов и должностных лиц, осуществляющих функции уголовного преследования, заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, подложность документов либо вещественных доказательств, повлекшие за собой постановление незаконного либо необоснованного решения;

- установленные вступившими в законную силу приговором, постановлением суда, постановлениями государственных органов и должностных лиц, осуществляющих функции уголовного преследования, уголовное правонарушение сторон, других лиц, участвующих в деле, либо их представителей или уголовное правонарушение судей, совершенные при рассмотрении данного дела;

- отмена решения, приговора, определения или постановления суда либо постановления иного государственного органа, послужившего основанием к вынесению данного решения, определения или постановления.

Таким образом, для пересмотра судебных актов по указанным основаниям недостаточно установление лишь факта совершения уголовного правонарушения. Необходимо установить прямую связь такого правонарушения с рассмотренным гражданским делом, а также определить, повлекло ли оно за собой вынесение незаконного либо необоснованного судебного акта.

При определении юрисдикционных актов, отмена которых в соответствии с пп. 3) ч. 2 ст. 455 ГПК относится к вновь возникшим обстоятельствам следует руководствоваться п. 13 нормативного постановления Верховного Суда № 5 от 11 июля 2003 года «О судебном решении», согласно которому вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу, которым признается право на удовлетворение иска, обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении которого состоялся приговор.

Далее, в том же п. 13 нормативного постановления указывается, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда по ранее рассмотренному гражданскому делу, обязательны для суда и не доказываются вновь при рассмотрении других гражданских дел при условии участия в них тех же лиц.

Виновность лица в совершении административного правонарушения, установленная вступившим в законную силу постановлением административного суда или иного государственного органа по делу об административном правонарушении, как и в случае с судебными актами, постановлениями государственных органов и должностных лиц, осуществляющих функции уголовного преследования по уголовному делу, не доказывается вновь при рассмотрении дела о гражданско-правовых последствиях совершенного этим лицом правонарушения.

К новым обстоятельствам, установленным ч. 3 ст. 455 ГПК относятся:

- отмена судебного акта, имевшего преюдициальное значение при рассмотрении и разрешении дела;

- вступившее в законную силу решение суда о признании недействительной сделки, на основании которой был вынесен судебный акт;

- признание Конституционным Советом Республики Казахстан неконституционными законов и иных нормативных правовых актов, с применением которых вынесен судебный акт.

В соответствии с ч. 2 ст. 76 ГПК обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением или постановлением суда по ранее рассмотренному гражданскому делу, обязательны для суда. Такие обстоятельства не доказываются вновь при разбирательстве других гражданских дел, в которых участвуют те же лица.

Таким образом, преюдициальное значение судебного акта означает, что основанием для решения суда послужили факты, предрешенные ранее принятым решением или постановлением суда.

По результатам рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам суд выносит определение. Суд, установив, что имеет место вновь открывшееся или новое обстоятельство, выносит определение об удовлетворении заявления о пересмотре и отмене судебного акта. Определение суда об удовлетворении заявления обжалованию и опротестованию не подлежит. Доводы о несогласии с определением могут быть включены в апелляционную и кассационную жалобы.

После отмены решения, определения или постановления дело рассматривается судом по общим правилам судопроизводства. Если суд придет к выводу об отсутствии вновь открывшихся или новых обстоятельств, то он выносит определение об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре. Данное определение суда может быть обжаловано или опротестовано в вышестоящую судебную инстанцию.