Установить факт принятия наследства

Азамат Кабульдинов,

судья суда г. Актобе

Суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение или прекращение личных либо имущественных прав граждан или организаций, в том числе фактов принятия наследства и места открытия наследства.

Известно, что ст. 1072-1 Гражданского кодекса РК предусматривает два самостоятельных способа принятия наследства: путем подачи нотариусу по месту открытия наследства заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство (ч. 1 ст. 1072-1) и путем совершения действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства (ч. 2 ст. 1072-1).

Закон содержит примерный перечень таких действий. В частности, признается, что наследник принял наследство, если он:

- вступил во владение или управление наследственным имуществом;

- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

- произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитающиеся наследодателю денежные средства.

Данный перечень не является исчерпывающим, и доказательствами могут быть другие действия, которых может быть множество.

Согласно ст. 306 ГПК РК суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение, лишь при невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты, либо при невозможности восстановления утраченных документов.

Согласно Нормативному постановлению Верховного Суда РК «О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение» заявление об установлении факта принятия наследства (пп. 8 ч. 2 ст. 291 ГПК) может быть рассмотрено в порядке особого производства, если орган, совершающий нотариальные действия, не вправе выдать заявителю свидетельство о праве на наследство в связи с отсутствием или недостаточностью соответствующих документов, необходимых для подтверждения в нотариальном порядке факта вступления во владение наследственным имуществом.

Если необходимые документы представлены, но в выдаче свидетельства о праве на наследство отказано, заявитель вправе обратиться в суд с жалобой на отказ в совершении нотариального действия в соответствии с положениями, изложенными в гл. 38 ГПК.

Судам следует иметь в виду, что такие факты могут быть установлены, если наследство фактически принято до 1 июля 1999 года или после 3 февраля 2007 года - даты действия Гражданского кодекса РК (Особенная часть), предусматривающей презумпцию принятия наследства. В этом случае необходимо учитывать, что наследство, открывшееся в этот период, считается принятым наследником, если он не отказался от наследства. Такие дела не подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Поэтому на стадии принятия заявления необходимо установить, есть ли у заявителя возможность получения свидетельства о наследовании у нотариуса и имеются ли у него письменные доказательства.

Если из заявления усматривается, что заявитель имеет письменные доказательства принятия наследства, то заявление необходимо оставлять без рассмотрения, так как истцом не соблюден установленный законодательством для данной категории дел порядок предварительного досудебного разрешения спора и возможность применения этого порядка не утрачена. Если же из заявления невозможно установить отсутствие письменных доказательств принятия наследства, то данное заявление необходимо возвращать, руководствуясь требованиями ст. 152 и ст. 306 ГПК РК, согласно которым в заявлении должно быть указано, какой факт и для какой цели заявителю необходимо его установить, а также должны быть приведены доказательства, подтверждающие невозможность получения заявителем надлежащих документов либо невозможность восстановления утраченных документов. Необходимо требовать от заявителя указания в заявлении доказательств, по какой причине он не может получить свидетельство о наследовании у нотариуса.

В большинстве случаев заявители указывают, что нотариус отказал им в выдаче свидетельства, хотя они предоставляли им письменные доказательства. Суд и в этом случае не может принять данное заявление, так как у заявителя имеется право обжаловать постановление нотариуса в суде, что предусмотрено Нормативным постановлением Верховного Суда РК.

Заявление об установлении факта принятия наследства должно содержать следующие данные:

- обстоятельства фактического принятия наследства: какое именно имущество, в какое время и каким способом принято наследником;

- причины невозможности установления искомого факта в нотариальном порядке - отсутствие необходимых письменных доказательств;

- цель установления данного факта - получение свидетельства о праве на наследство;

- в резолютивной части заявления должен быть четко сформулирован искомый юридический факт: кем и после чьей смерти фактически принято наследство.

Суду необходимо запросить у нотариуса по месту открытия наследства следующие сведения:

- заведено ли наследственное дело после смерти гражданина;

- кем в течение шести месяцев после смерти гражданина поданы заявления о принятии наследства либо отказе от наследства;

- поступили ли заявления от других лиц, которые не рассматривались нотариусом в качестве наследников;

- имеются ли сведения о других лицах, призываемых к наследованию;

- какие действия были совершены нотариусом.

Кроме того, необходимо подробно исследовать вопрос о необходимости привлечения к участию в деле всех заинтересованных лиц. В большинстве случаев ими выступают другие наследники, призванные к наследованию, т.е. наследники той же очереди. В случае их отсутствия в качестве заинтересованного лица к участию в деле должно быть привлечено ГУ «Отдел экономики и финансов» по месту жительства умершего, если имеется недвижимое имущество.

По действующему гражданскому законодательству принятие наследства в части не допускается. Вместе с тем в ходе судебного разбирательства судам следует выяснять, во владение каким конкретно имуществом вступил заявитель и совершены ли эти действия в течение шести месяцев после смерти наследодателя. Необходимость совершения указанных действий вытекает из разъяснений Постановления Верховного Суда от 29 июня 2009 года № 5. Исходя из данных разъяснений, под фактическим вступлением в права наследства следует понимать любые действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплату налогов, страховых взносов, других платежей и т.п. Указанные действия должны быть совершены в течение шести месяцев после смерти наследодателя.

При рассмотрении дел об установлении факта принятия наследства необходимо обратить особое внимание на то, что закон не предусматривает установление юридических фактов в отношении умершего лица, то есть лица, не обладающего гражданской процессуальной правоспособностью и дееспособностью. Часто в судебной практике встречаются случаи обращения граждан в суд с заявлениями об установлении юридического факта принятия наследства умершим (при его жизни). В принятии подобных заявлений к производству должно быть отказано по следующим основаниям. Во-первых, согласно ст. 8 ГПК РК суд возбуждает гражданское дело по заявлению лица, обратившегося за защитой своих прав, свобод и законных интересов, а в случаях, предусмотренных законом, - в защиту прав и законных интересов другого лица. Круг лиц, которые могут быть инициаторами возбуждения гражданского дела в защиту других лиц, исчерпывающим образом определен в ст.ст. 55-56 ГПК РК. К их числу наследники умершего не относятся. Во-вторых, наследодатель ввиду своей смерти не обладает гражданской процессуальной правоспособностью и дееспособностью, соответственно, он также не может являться участником процесса, и суд не может сделать вывод о его правах и обязанностях. Таким образом, в соответствии со ст. 247 и п. 1 ч. 1 ст. 153 ГПК РК подобные заявления не подлежат рассмотрению и разрешению в порядке гражданского производства. Суды должны отказывать в их принятии уже на стадии возбуждения гражданского дела.

По результатам рассмотрения дела судом может быть вынесено решение об установлении факта принятия наследства либо об отказе в установлении данного юридического факта. В случае удовлетворения заявления решение суда само по себе не устанавливает право собственности наследника на принятое им наследственное имущество. Оно лишь является основанием для выдачи наследнику свидетельства о праве на наследственное имущество в установленном законом порядке. В случае, если в состав наследства входит недвижимое имущество, то впоследствии право собственности на него подлежит государственной регистрации в соответствии с общими правилами.

Если же судом в ходе рассмотрения дела будет установлено наличие спора о праве, то суд (п. 13 ст. 279 ГПК РК) выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения. Заявителю и другим заинтересованным лицам разъясняется их право на предъявление иска на общих основаниях.

Помимо дел об установлении факта принятия наследства в рамках особого производства нередко возникает необходимость установления места открытия наследства. Согласно ст. 1043 Гражданского кодекса РК местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Само понятие «место жительства» раскрывается в ст. 16 Кодекса, устанавливающей, что под местом жительства гражданина следует понимать место его постоянного или преимущественного проживания. При этом местом жительства несовершеннолетних до 14 лет и недееспособных граждан признается место жительства их законных представителей. Некоторые сложности могут возникать при определении места открытия наследства после смерти заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, военнослужащих срочной службы, студентов, находящихся вне места своего постоянного жительства. Полагаем, что в подобных ситуациях местом открытия наследства все же следует считать место их постоянного проживания до заключения, призыва на службу, или поступления в учебное заведение. Согласно Жилищному кодексу РК временное отсутствие нанимателя или членов его семьи не влечет для них изменения прав и обязанностей по договору социального найма. В качестве подтверждения факта места открытия наследства, т.е. места последнего постоянного жительства наследодателя, нотариусом может быть принят один из следующих документов:

- справка жилищно-эксплуатационной организации о регистрации гражданина по месту его жительства;

- справка органа местного самоуправления аналогичного содержания;

- справка с места работы умершего о месте его жительства;

- справка адресного бюро о регистрации гражданина по месту его жительства;

- справка жилищного либо жилищно-строительного кооператива;

- выписка из домовой книги;

- справка рай (гор) военкомата о том, где проживал гражданин до призыва на воинскую службу;

- справка органа социальной защиты населения о том, по какому адресу доставлялась пенсия наследодателю;

- решение суда об установлении факта места открытия наследства.

В случае отсутствия у наследника необходимых письменных доказательств место открытия наследства может быть подтверждено свидетельскими показаниями. Поскольку нотариальная практика исключает возможность использования свидетельских показаний в качестве доказательств, в данном случае возникает необходимость установления места открытия наследства в судебном порядке. Решение суда об установлении факта места открытия наследства будет являться письменным доказательством места его открытия. В случае, если последнее место жительства наследодателя неизвестно или находится за пределами Казахстана, местом открытия наследства признается место нахождения его имущества на территории РК. А в случае, если наследственное имущество находится в разных местах, - место нахождения наиболее ценной его части.