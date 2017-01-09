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В новом году тенге чувствует себя уверенно

9 января 2017, 15:57

Сейчас тенге стоит у трехнедельных максимумов.


Казахстанская валюта заметно укрепилась к доллару США за первую неделю января. С 4 января и по конец недели тенге прибавил 4,18% в паре с американской валютой. В понедельник, 9 января, средневзвешенный курс доллара США на утренней сессии KASE составила 330,12 тенге. По итогам дневной сессии средневзвешенный курс доллара США сдал позиции до 331,14 тенге, сообщает Zakon.kz.

Основной вклад в укрепление казахстанской валюты внесла нефть. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $56,89 (-0,3%). На первой январской торговой неделе черное золото торговалось в пределах трехдолларового коридора, выше $55 за баррель. До планки в $60 за баррель нефть пока дотянуться не в состоянии, так как нет соответствующего новостного потока.

По мнению старшего аналитика Альпари Анны Бодровой, все покупки черного золота сейчас строятся исключительно на ожиданиях четкого исполнения соглашений ОПЕК о снижении добычи нефти. Как только появятся новости на этот счет, содержащие факты, а не домыслы, тогда рынок и будет реагировать более адекватно.

"За 2016 год тенге укрепился к доллару на 10,5%. Естественно, это никак не перекрывает предыдущую девальвацию казахстанской валюты, но сам тренд выглядит все-таки положительным", - отметила она.

По ее прогнозам, новую неделю пара доллар/тенге проведет в диапазоне 329,50-331,85. Евро проторгуется в границах 350-360 тенге.

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