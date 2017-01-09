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Новости за сегодня

Используя транзитный потенциал

 

 Первоочередные цели органов государственных доходов улучшение инвестиционного климата, развитие внешнеторговых отношений, транспортной и коммуникационной инфраструктуры, упрощение административных процедур и повышение эффективности таможенного контроля.

 Главой государства поставлены задачи по максимальному сокращению таможенных процедур. Проведена работа по инициированию изменений в соглашения ЕАЭС о единых принципах и правилах технического регулирования на предмет признания международных сертификатов соответствия, что, несомненно, позволит существенно снизить затраты отечественных предпринимателей. Принятие таких решений вызвано требованием времени, при этом призвано упростить порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.

 Таможенная очистка товаров будет осуществляться только на основе применения системы управления рисками. При отсутствии рекомендаций системы управления рисками таможенная декларация будет выпускаться автоматически, без права и влияния должностного лица на принятие решения о выпуске товаров.

 - Мероприятия направлены на дальнейшее совершенствование таможенных операций и таможенных процедур, которые должны быть более простыми, быстрыми, прозрачными, менее затратными с одновременным повышением эффективности таможенного контроля за счет применения современных информационных технологий и смещения акцентов таможенного контроля на этап после выпуска товаров, отмечает зам. руководителя Департамента государственных доходов по Мангистауской области Курмангали Тасмаганбетов.

 Пристальное внимание уделяется сокращению времени таможенной очистки товаров. Так, если в январе текущего года среднее время, затраченное на осуществление таможенных операций в отношении товаров, выпускаемых для внутреннего потребления, составляло около трех часов, то уже в ноябре общее среднее время составило чуть более двух часов, при этом таможенная процедура экспорта не превышает часа.

 На возможные нештатные ситуации, что может привести к увеличению сроков таможенного оформления, таможенным постам предписано оперативно реагировать и принимать меры по недопущению увеличения времени таможенного оформления.

 Наряду с упрощением таможенных процедур особое внимание уделяется укреплению внешних рубежей Евразийского экономического союза и приведению инфраструктуры в соответствие с современными международными требованиями.

 С помощью технических средств таможенного контроля удается не только выявлять правонарушения, но и предупреждать их, осуществляя круглосуточный анализ оперативной обстановки на границе. В условиях сокращения времени контроля и оформления, а также выборочности досмотров в значительной мере усилилась роль правоохранительной составляющей таможенной службы. Выявлен ряд крупных каналов «лжетранзита» и «серого импорта», связанных с недостоверным декларированием, подменой документов и использованием «товаров прикрытия». Выявлены схемы контрабандного ввоза автомобилей. Активная работа осуществляется и по противодействию незаконному обороту наркотических средств и других запрещенных предметов.

 Деятельность службы КГД многогранна, и развиваться она может только с учетом предложений бизнеса. Такие диалоги также налажены через проводимые «круглые столы», где конструктивные предложения позволяют более оперативно решать поставленные задачи и направлены, прежде всего, на оказание всесторонней поддержки предпринимательства, что способствует решению накопившихся вопросов участников внешнеэкономической деятельности в части таможенного администрирования.

 В конечном счете все проводимые нововведения по модернизации системы государственных доходов, сокращению административных барьеров положительно скажутся на внешнеторговом обороте, полновесном использовании транзитного потенциала, а значит, приумножат поступления в бюджет.

 

Максат Акмуратов,

гл. специалист Департамента государственных доходов

 

9 января 2017, 15:49
Источник, интернет-ресурс: Медиа-корпорации «ЗАҢ»

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