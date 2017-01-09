Выборы Президента Кыргызстана могут состояться досрочно
9 января 2017, 15:58
Об этом сегодня заявил директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Ерлан Карин.
Выборы Президента Кыргызстана могут состояться досрочно, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В 2017 году страны Центральной Азии войдут в новый электоральный цикл. Ожидается проведение двух президентских выборов - в Туркменистане в феврале и во второй половине года в Кыргызстане. В случае с Кыргызстаном эксперты не исключают досрочного характера выборов», - сказал Ерлан Карин, выступая в Казмедиацентре с обзором 10 наиболее важных событий в ЦА в 2017 году. Директор КИСИ отметил особенности предстоящих выборов в этих странах.
«В Туркменистане эти выборы будут отличаться тем, что ожидается, что в выборах Президента Туркменистана будут участвовать кандидаты от трех зарегистрированных политических партий. Для политической жизни Туркменистана это серьезное новшество. Но если выборы в Туркменистане более или менее прогнозируемы, то выборы в Кыргызстане таят в себе неопределенность. Действующий Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что не будет баллотироваться, для него это последний срок, и он не намерен, якобы, выставлять преемника. Поэтому пока выборы в Кыргызстане таят определенную непредсказуемость, тем более среди претендентов - как известные давние фигуры, так и новые фигуры, новые элиты Кыргызстана. Эти события в любом случае будут иметь определенное влияние и значение для стран Центральной Азии», - добавил Ерлан Карин.
Серик Сабеков
Фото с сайта CAA Network
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