Выборы Президента Кыргызстана могут состояться досрочно, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«В 2017 году страны Центральной Азии войдут в новый электоральный цикл. Ожидается проведение двух президентских выборов - в Туркменистане в феврале и во второй половине года в Кыргызстане. В случае с Кыргызстаном эксперты не исключают досрочного характера выборов», - сказал Ерлан Карин, выступая в Казмедиацентре с обзором 10 наиболее важных событий в ЦА в 2017 году. Директор КИСИ отметил особенности предстоящих выборов в этих странах.





«В Туркменистане эти выборы будут отличаться тем, что ожидается, что в выборах Президента Туркменистана будут участвовать кандидаты от трех зарегистрированных политических партий. Для политической жизни Туркменистана это серьезное новшество. Но если выборы в Туркменистане более или менее прогнозируемы, то выборы в Кыргызстане таят в себе неопределенность. Действующий Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что не будет баллотироваться, для него это последний срок, и он не намерен, якобы, выставлять преемника. Поэтому пока выборы в Кыргызстане таят определенную непредсказуемость, тем более среди претендентов - как известные давние фигуры, так и новые фигуры, новые элиты Кыргызстана. Эти события в любом случае будут иметь определенное влияние и значение для стран Центральной Азии», - добавил Ерлан Карин.





Серик Сабеков