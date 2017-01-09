В Акмолинской области сенаторам рассказали о дефиците учебников на казахском языке

Депутаты Сената Рашит Акимов и Жабал Ергалиев продолжают рабочую поездку в Акмолинскую область, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.





В Бурабайском районе парламентарии обсудили вопросы совершенствования инфраструктуры и реализации новых проектов с акимом района Тулегеном Ташмаганбетовым.





Подготовка специалистов для сельского хозяйства стала главной темой встречи с преподавателями Катаркольского сельскохозяйственного колледжа. Сенаторы интересовались состоянием учебного процесса и материально-технической базы, а также перспективами трудоустройства выпускников.





Беседуя с педагогами, Р. Акимов отметил, что сегодня в Казахстане многое делается для развития животноводства. В частности, особое внимание уделяется тому, чтобы сельское хозяйство было рентабельным, за границей закупается высокоплеменной скот. «В соответствии с этим возрастает и роль ветеринаров, которые должны соответствовать новым требованиям», – считает сенатор.





В свою очередь преподаватели указали на недостаточное обеспечение учебниками по ветеринарии, особенно на казахском языке. Дефицит учебной литературы на родном языке порождает трудности для учащихся из южных регионов страны, приехавших обучаться по государственной программе «Серпін».





«В последние годы сделано немало для обеспечения учебниками казахстанской системы образования и повышения их качества в соответствии с современными требованиями. Министерство образования и науки разработало специальную программу. В этом учебном году школы обеспечены учебниками, выпущенными по новым стандартам. Что касается учебников по ветеринарии на государственном языке, то этот вопрос требует своего решения», – подчеркнул Ж. Ергалиев.





Во время беседы была отмечена необходимость широко разъяснять и пропагандировать принятое по инициативе Главы государства решение о бесплатном обучении молодежи рабочим специальностям.



