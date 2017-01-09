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После проверки прокуратуры авиакомпания «Жетысу» начнет меньше удерживать за возврат билета

9 января 2017, 16:04

Ранее авиакомпания удерживала 50% за возврат билетов, а теперь будет не более 30%.


Авиационная транспортная прокуратура Астаны выявлена несоблюдение АО «Авиакомпания «Жетысу» требований Закона РК «О защите прав потребителей» об удержании не более 30% средств за возврат неиспользованного билета, передает Zakon.kz

Как отметили в прокуратуре, правилами применения тарифов авиакомпании были установлены нормы при возврате авиабилетов штрафа в размере 50% от тарифа, что противоречит действующему законодательству и нарушают права, законные интересы пассажиров на воздушном транспорте.
По акту надзора вышеуказанные правила АО «Авиакомпания «Жетысу» приведены в соответствие с действующим законодательством.

По информации прокуратуры, приоритетной задачей ведомства является защита прав пассажиров на воздушном транспорте.

В целях освещения деятельности прокуратуры в социальной сети «Facebook» создан контент.

В текущем году работа прокуратуры будет направлена на дальнейшее укрепление законности и повышение эффективности надзорной деятельности в транспортной сфере.

Фото: ekonombilet.ru

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