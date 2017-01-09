После проверки прокуратуры авиакомпания «Жетысу» начнет меньше удерживать за возврат билета
9 января 2017, 16:04
Ранее авиакомпания удерживала 50% за возврат билетов, а теперь будет не более 30%.
Авиационная транспортная прокуратура Астаны выявлена несоблюдение АО «Авиакомпания «Жетысу» требований Закона РК «О защите прав потребителей» об удержании не более 30% средств за возврат неиспользованного билета, передает Zakon.kz
Как отметили в прокуратуре, правилами применения тарифов авиакомпании были установлены нормы при возврате авиабилетов штрафа в размере 50% от тарифа, что противоречит действующему законодательству и нарушают права, законные интересы пассажиров на воздушном транспорте.
По акту надзора вышеуказанные правила АО «Авиакомпания «Жетысу» приведены в соответствие с действующим законодательством.
По информации прокуратуры, приоритетной задачей ведомства является защита прав пассажиров на воздушном транспорте.
В целях освещения деятельности прокуратуры в социальной сети «Facebook» создан контент.
В текущем году работа прокуратуры будет направлена на дальнейшее укрепление законности и повышение эффективности надзорной деятельности в транспортной сфере.
Фото: ekonombilet.ru
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