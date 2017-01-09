Трамп ответил на критику в свой адрес на церемонии "Золотого глобуса"

"Это "Золотой глобус" — одно из немногих в Америке мест, где еще уважают мнение народа", — сказал во вступительном монологе ведущий церемонии Джимми Фэллон,

Кроме того, актриса Мэрил Стрип, получившая в воскресенье специальную награду за выдающиеся заслуги в кинематографе, во время своей речи вспомнила случай, когда Трамп спародировал журналиста с инвалидностью. Это выступление, как отметила Стрип, "разбило ей сердце".

В телефонном интервью для The New York Times Трамп заявил, что критиковавшая его актриса всегда была "поклонницей Хиллари", и подчеркнул, что его не удивила критика из лагеря "либеральных киношников".

"Люди неустанно твердят, что я хотел высмеять инвалидность этого репортера, как будто Мэрил Стрип и все остальные могут залезть мне в голову и прочесть мои мысли", — сказал избранный американский президент.





По словам Трампа, он лишь усомнился в заявлениях журналиста, который постоянно менял свою позицию в отношении терактов 11 сентября 2001 года, и даже не думал высмеивать репортера.