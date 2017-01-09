Трамп ответил на критику в свой адрес на церемонии "Золотого глобуса"
Церемония вручения кинопремии "Золотой глобус" не обошлась без колкостей в адрес избранного президента США Дональда Трампа.
Our host, Jimmy Fallon, has no fear! #GoldenGlobeshttps://t.co/IAuXMa5sss via @giphy— Golden Globe Awards (@goldenglobes) 9 января 2017 г.
At tonight's #GoldenGlobes we honor Hollywood legend Meryl Streep with the prestigious Cecil B. Demille Award. pic.twitter.com/dxpeCDNXY6— Golden Globe Awards (@goldenglobes) 9 января 2017 г.
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