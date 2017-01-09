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Трамп ответил на критику в свой адрес на церемонии "Золотого глобуса"

9 января 2017, 16:10

Церемония вручения кинопремии "Золотой глобус" не обошлась без колкостей в адрес избранного президента США Дональда Трампа.


"Это "Золотой глобус" — одно из немногих в Америке мест, где еще уважают мнение народа", — сказал во вступительном монологе ведущий церемонии Джимми Фэллон, передает РИА Новости.



Шоумен также сравнил Трампа с отрицательным персонажем "Игры престолов" королем Джоффри Баратеоном.

Кроме того, актриса Мэрил Стрип, получившая в воскресенье специальную награду за выдающиеся заслуги в кинематографе, во время своей речи вспомнила случай, когда Трамп спародировал журналиста с инвалидностью. Это выступление, как отметила Стрип, "разбило ей сердце".



В телефонном интервью для The New York Times Трамп заявил, что критиковавшая его актриса всегда была "поклонницей Хиллари", и подчеркнул, что его не удивила критика из лагеря "либеральных киношников".

"Люди неустанно твердят, что я хотел высмеять инвалидность этого репортера, как будто Мэрил Стрип и все остальные могут залезть мне в голову и прочесть мои мысли", — сказал избранный американский президент.

По словам Трампа, он лишь усомнился в заявлениях журналиста, который постоянно менял свою позицию в отношении терактов 11 сентября 2001 года, и даже не думал высмеивать репортера.

Фото © РИА Новости. Кейтлин Оукс

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