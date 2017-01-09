Как будут питаться спортсмены на Универсиаде-2017 в Алматы

По данным дирекции Универсиады-2017, с учетом требований FISU определена дневная норма калорий для атлетов (4000-4500), которая учтена при составлении меню для спортсменов на Зимних играх , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.





В суточную норму питания для спортсменов будут входить важные продукты, такие как: мясо, молочные продукты и хлебные изделия. Также для атлетов будут представлены все виды полезных напитков для поддержания здорового обмена веществ.





Таким образом, Зимние игры будут обеспечены мясной продукцией в размере до 110 000 кг, в том числе, бараниной, говядиной, кониной, мясом курицы и индейки. Около 6100 кг мучных изделий и более 60 000 кг молочной продукции будут доставлены на пункты раздачи питания для спортсменов и участников Универсиады-2017.





Во время Универсиады питание будет организовано для спортсменов и членов официальных делегаций, технических делегатов FISU, международных технических специалистов (ITOs), национальных технических специалистов (NTOs), волонтеров, представителей СМИ, медицинского персонала, Организационного комитета, FISU Family и др. Вместе с этим в Атлетической деревне будут функционировать столовые на 1000 посадочных мест, пятью видами кухонь, среди них: казахская/национальная, европейская/средиземноморская, азиатская, вегетарианская, а также кухня халал.





Для волонтеров Универсиады питание будет предоставлено в виде ланч-боксов. На каждом объекте в коммерческой зоне будет также организовано питание для зрителей и болельщиков.

Cовместно с Департаментом по защите прав потребителей г. Алматы разработан План совместных мероприятий по организации контроля питания на Универсиаде-2017. Реализация данного плана призвана обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие участников и гостей Зимних игр. Контроль будет осуществляться с обязательным набором лабораторных исследований и инструментальных измерений на предмет соблюдения объектами гигиенических нормативов.