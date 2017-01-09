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Атырауские прокуроры закрыли порносайт с играми

9 января 2017, 16:20

На сайт заходили как взрослые, так и несовершеннолетние.


Решением городского суда Атырау ограничен доступ к сайту порнографического характера, на который кроме взрослых заходили и несовершеннолетние, пишет Казинформ.

«Сайт с 411 игровыми и 11 тысячами видеоматериалами порнографического характера был обнаружен в процессе мониторинга казахстанского Интернет-пространства. Он находился в свободном доступе», - сообщили в пресс-службе прокуратуры города Атырау.

Как выяснилось в ходе дальнейшего мониторинга, на сайт заходили как взрослые, так и несовершеннолетние.

«Чтобы защитить детей и подростков от негативного воздействия сайта порнографического характера, прокуратурой Атырау было внесено исковое заявление об ограничении его распространения на территории РК», - говорится в сообщении. Решением городского суда исковое заявление было удовлетворено.

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