Атырауские прокуроры закрыли порносайт с играми
9 января 2017, 16:20
На сайт заходили как взрослые, так и несовершеннолетние.
Решением городского суда Атырау ограничен доступ к сайту порнографического характера, на который кроме взрослых заходили и несовершеннолетние, пишет Казинформ.
«Сайт с 411 игровыми и 11 тысячами видеоматериалами порнографического характера был обнаружен в процессе мониторинга казахстанского Интернет-пространства. Он находился в свободном доступе», - сообщили в пресс-службе прокуратуры города Атырау.
Как выяснилось в ходе дальнейшего мониторинга, на сайт заходили как взрослые, так и несовершеннолетние.
«Чтобы защитить детей и подростков от негативного воздействия сайта порнографического характера, прокуратурой Атырау было внесено исковое заявление об ограничении его распространения на территории РК», - говорится в сообщении. Решением городского суда исковое заявление было удовлетворено.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4838247-8d7eda29850a92c57bb81c6e23491869
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com