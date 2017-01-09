Атырауские прокуроры закрыли порносайт с играми

На сайт заходили как взрослые, так и несовершеннолетние.

Решением городского суда Атырау ограничен доступ к сайту порнографического характера, на который кроме взрослых заходили и несовершеннолетние, пишет пишет Казинформ





«Сайт с 411 игровыми и 11 тысячами видеоматериалами порнографического характера был обнаружен в процессе мониторинга казахстанского Интернет-пространства. Он находился в свободном доступе», - сообщили в пресс-службе прокуратуры города Атырау.





Как выяснилось в ходе дальнейшего мониторинга, на сайт заходили как взрослые, так и несовершеннолетние.





«Чтобы защитить детей и подростков от негативного воздействия сайта порнографического характера, прокуратурой Атырау было внесено исковое заявление об ограничении его распространения на территории РК», - говорится в сообщении. Решением городского суда исковое заявление было удовлетворено.