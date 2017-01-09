Задержанного главу ЕНПФ просят выпустить под залог

«Он (Ерденаев) не совершал никакого преступления. Я категорически заявляю это. Произошла гражданско-правовая сделка. Принимать решение о законности или незаконности вправе только суд. Это не полномочия органов уголовного преследования», - сказал он.

По его словам, сейчас рано делать какие-то выводы. Следственных действий как таковых не было. Были только допрошены следователем, объяснили, что ничего не совершали.





«Бахтов вообще задержан за то, что исполнял свои должностные обязанности. Он вынес заключение сначала отрицательное, потом положительное и сделал это согласно своим должностным обязанностям», - считает адвокат.





«Деньги в банке. Эмитент нарушил условия этой сделки и использовал их не по назначению. Но они находятся в нашем банке, в Алматы. Их в течение двух часов, руководитель Нацбанка только трубку поднимет и деньги окажутся на месте. Где растрата? Нет ее! Задержали за то, что ЕНПФ выполнял свои обязанности. Пенсионные деньги не использовались, использовались активы ЕНПФ. ЕНПФ обязан сам себя содержать, чтобы не брать пенсионные на свое содержание. Он это сделал. Сделка выгодная. 19 процентов годовых. Где вы найдете такого инвестора? А здесь облигации обеспечены золотосодержащим рудником. Есть заключение магнитно-резонансное, самое последнее, что там количество золота содержится от 60 до 220 тонн. Какие еще нужны обеспечения?», - говорит адвокат.





Адвокат пояснил, что сейчас будет обжаловать постановление о квалификации деяния подозреваемого.





«Я понимаю, если бы Ерденаева поймали за руку, что он там украл. Но чтобы украл, нужно доказать факт хищения. А деньги - вот они. Все прозрачно, открыто. Идите и забирайте их, если считаете, что сделка незаконная. Получите решение суда о признании сделки незаконной. Деньги на месте. ЕНПФ тем более застраховал себя дважды. Он получил гарантийное обязательство от акционерного общества, у которого активы на 15 млрд. оценены. В течение года деньги могут быть поставлены на место, если вдруг эмитент пустит дефолт. Почему это никто не учитывает и говорят, что в ЕНПФ кругом воры? Они выполняли свою работу честно и добросовестно. Если бы мы могли обеспечить объективность расследования, то достаточно одной жалобы в прокуратуру, и они обязаны были бы прекратить уголовное дело. Я в своей жалобе хочу, чтобы постановление Алмалинского районного суда было отменено, и судья применил залог», - отметил адвокат.





«Мы выставили в качестве залога единственную квартиру Ерденаева, которая оценена на 90 миллионов тенге, а по закону минимальный размер залога 1 млн 600 тысяч тенге. За Бахтова я представил 13 млн. Это земельный участок», - сказал адвокат. Адвокат Бахытжана Кенжебаева и Азата Найзагарина - Галым Нурпеисов - рассказал журналистам, что намерен обратиться в суд об освобождении под залог своих подзащитных.





Сегодня Алмалинский районный суд Алматы санкционировал арест в отношении председателя правления АО «ЕНПФ»Руслана Ерденаева на 2 месяца. Также арест на 2 месяца санкционирован в отношении начальника управления финансовых рисков Департамента управления рисками АО «ЕНПФ» М. Бахтова, председателя наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын» Б. Кенжебаева, директора ТОО «Бузгул Аурум» А. Найзагарина. Все четверо обжаловали данное постановление райсуда.

Данные лица органами досудебного расследования подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности. Им вменяется ст. 189 ч. 4 п. 2 (присвоение и растрата вверенного чужого имущества) УК РК.

Как сообщалось ранее, по заявлению Национального банка РК по сделке ЕНПФ КНБ РК возбудил уголовное дело.

Фонд приобрел облигации ТОО «Бозгул Аурум» на сумму 5 млрд тенге за счет собственных средств. Сделка прошла на организованном рынке в торговой системе Казахстанской фондовой биржи.

КНБ РК выясняет, на что топ-менеджеры тратили деньги ЕНПФ. Проверки в фонде начались в конце декабря.

По данным Национального банка, пенсионные накопления не пострадали. Речь идет о собственных активах фонда.

Напомним, сделку ЕНПФ в 5 миллиардов тенге расследует ДКНБ Алматы. С 21 декабря проводится проверка деятельности Акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд" с участием Национального банка Республики Казахстан. ЕНПФ, в свою очередь, опроверг информацию о хищениях средств, а также прокомментировал информацию о приобретении облигаций ТОО "Бузгул Аурум".



