В Анкаре полиция разгоняет митинг против перехода к президентской системе

Турецкая полиция разгоняет в районе здания парламента в Анкаре митинг оппозиции, протестующей против введения президентской системы,

Сегодня в 14.00 мск в турецком парламенте начинается обсуждение внесения поправок в конституцию, касающихся введения президентской системы. Вокруг парламента в связи с этим усилены меры безопасности. Все улицы, ведущие к нему, перекрыты, полиция препятствует группам противников введения поправок в конституцию приблизиться к парламенту. О запрете любых демонстраций перед парламентом было заявлено заранее, однако представители оппозиции проигнорировали его.





Проект изменений в основном законе страны внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР).