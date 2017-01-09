В Анкаре полиция разгоняет митинг против перехода к президентской системе
9 января 2017, 16:33
В турецком парламенте начинается обсуждение внесения поправок в конституцию, касающихся введения президентской системы.
Турецкая полиция разгоняет в районе здания парламента в Анкаре митинг оппозиции, протестующей против введения президентской системы, сообщает телеканал Haberturk, передает РИА Новости.
Сегодня в 14.00 мск в турецком парламенте начинается обсуждение внесения поправок в конституцию, касающихся введения президентской системы. Вокруг парламента в связи с этим усилены меры безопасности. Все улицы, ведущие к нему, перекрыты, полиция препятствует группам противников введения поправок в конституцию приблизиться к парламенту. О запрете любых демонстраций перед парламентом было заявлено заранее, однако представители оппозиции проигнорировали его.
Проект изменений в основном законе страны внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР).
Парламент Турции вынесет конституционные поправки на референдум, если за это проголосуют более 330 депутатов. Ожидается, что ПСР и ПНД (Партия национального движения), имеющие в сумме 355 мест в парламенте, проголосуют за референдум, в то время как две другие представленные в парламенте оппозиционные партии — левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) и прокурдская Партия демократии народов (ПДН) — выступают против введения в Турции президентской системы вместо парламентской, существующей в стране с момента образования Турецкой Республики в 1923 году.
НРП и ПДН обвиняют президента Турции Тайипа Эрдогана в стремлении к установлению единоличной власти.
Алена Палажченко
Фото © AP Photo/ Burhan Ozbilici
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4838249-dfe4dee6cd5ef2d4f409fb1003b4ce21
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com