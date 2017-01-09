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Режиссера Талгада Жаныбекова суд оставил под стражей

9 января 2017, 16:33

Жаныбеков обвиняется в хищении бюджетных средств при производстве кинопроекта "Феникс".


Меру пресечения в отношении казахстанского режиссера Талгада Жаныбекова суд оставил без изменения, передает МИА «Казинформ».

Адвокат режиссера Серик Айтбаев отметил, что его оставили под стражей на два месяца.

Напомним, суд постановил избрать меру пресечения в отношении Талгада Жаныбекова в виде содержания под стражей сроком два месяца - до 28 февраля с момента задержания. Жаныбеков обвиняется в хищении бюджетных средств при производстве кинопроекта "Феникс". 12 июля 2016 года Жаныбеков публично обвинил министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы в вымогательстве. После громкого заявления, министр в целях защиты чести и достоинства нанял адвоката и подал в суд на режиссёра. Судом режиссер был признан виновным и ему был назначен штраф в размере 500 МРП.

Фото: qostanay.tv

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