Из-за регистрации ЦОНЫ переходят на 12-часовой график работы

В госкорпорации «Правительство для граждан» сообщили, что с 10 января для удобства граждан в городах Астана и Алматы Центры обслуживания населения с расположенными в них отделами миграционной полиции переходят на график работы с 8.00 до 20.00, передает Zakon.kz

Видимо, такое решение было принято руководством после сложившегося ажиотажа, который наблюдается в ЦОНах крупных городов. Очереди наблюдаются даже несмотря на то, что ЦОНы работали все выходные.

Напомним, что казахстанцы спешат в ЦОНы, чтобы зарегистрироваться, в связи с вступлением в законную силу поправок в миграционное законодательство о временной регистрации граждан по месту пребывания.

Огромные очереди, суматоха и множество недовольных жителей города - вот что твориться сейчас в центрах обслуживания. Свое недовольство или точнее сарказм граждане высказывают и в соцсетях.

Напомним, также что для реагитрации граждан по месту жительства необходимо присутствие собственника жилья, а также человека, которого необходимо прописать. Обоим при себе иметь удостоверение личности, собственнику - правоустанавливающие документы на квартиру, а прописывающемуся - квитанцию об оплате государственной пошлины.