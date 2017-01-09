После проверки прокуратуры авиакомпания «Жетысу» начнет меньше удерживать за возврат билета

Авиационная транспортная прокуратура Астаны выявлена несоблюдение АО «Авиакомпания «Жетысу» требований Закона РК «О защите прав потребителей» об удержании не более 30% средств за возврат неиспользованного билета, передает Zakon.kz

Как отметили в прокуратуре, правилами применения тарифов авиакомпании были установлены нормы при возврате авиабилетов штрафа в размере 50% от тарифа, что противоречит действующему законодательству и нарушают права, законные интересы пассажиров на воздушном транспорте.

По акту надзора вышеуказанные правила АО «Авиакомпания «Жетысу» приведены в соответствие с действующим законодательством.

По информации прокуратуры, приоритетной задачей ведомства является защита прав пассажиров на воздушном транспорте.

В целях освещения деятельности прокуратуры в социальной сети «Facebook» создан контент.

В текущем году работа прокуратуры будет направлена на дальнейшее укрепление законности и повышение эффективности надзорной деятельности в транспортной сфере.