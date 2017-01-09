Мажилисмены пообщались с заводчанами и сельчанами Жамбылской области
9 января 2017, 17:05
Депутаты ознакомились с работой цехов предприятия, осмотрели склады готовой продукции, убедившись в ее качестве.
В Жамбылской области прибывшие с рабочим визитом депутаты Мажилиса Фахриддин Каратаев и Мухтар Ерман встретились с коллективном ТОО «БиномСтройдеталь», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.
Депутаты ознакомились с работой цехов предприятия, осмотрели склады готовой продукции, убедившись в ее качестве. На встрече с коллективом именно этот аспект отмечался мажилисменами.
Сегодня в компании работает 125 человек, средняя заработная плата составлет около 90 тысяч тенге. В прошлом году компания закончила с прибылью в 560 миллионов тенге.
«Здесь созданы прекрасные рабочие условия для труда и отдыха, - сказал сотрудник предприятия Ербол Торебеков. – Я связываю свое будущее с этой компанией».
В числе реализованных проектов – сданные многоквартирыне дома и социальные объекты. Только в прошлом году сотрудники данного предприятия приняли участие в строительстве 12 тысяч квадратов жилья. В частности, это пять домов, самый крупный из которых рассчитан на 80 квартир.
Как сообщили на встрече с депутатами руководители предприятия, в этом году они рассчитывают сдать около 30 тысяч кв. метров жилья, причем не только в Таразе, но и районных центрах.
Депутат Мухтар Ерман подробно остановился на программе «Нурлы жер», которая позволяет создать необходимую инфраструктуру для освоения земельных участков.
Народные избранники также посетили центральное здание ТОО «Бином». Побывали в мавзолее «Айша-биби», в селе «Караой», детском саду «Нұр әлем», в Полаткосшинском селе ознакимились с деятельностью колбасного цеха ТОО «Берсануев». Ознакомились с работой цеха, ответили на вопросы жителей.
Депутат Фахриддин Каратаев отметил, что все поступившие предложение будут учтены и рассмотрены в рабочем порядке в Мажилисе.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4838259-e2ccf94da6a84ac807b76a9b8784a9f9
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com