Мажилисмены пообщались с заводчанами и сельчанами Жамбылской области

Депутаты ознакомились с работой цехов предприятия, осмотрели склады готовой продукции, убедившись в ее качестве.

В Жамбылской области прибывшие с рабочим визитом депутаты Мажилиса Фахриддин Каратаев и Мухтар Ерман встретились с коллективном ТОО «БиномСтройдеталь», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.





Депутаты ознакомились с работой цехов предприятия, осмотрели склады готовой продукции, убедившись в ее качестве. На встрече с коллективом именно этот аспект отмечался мажилисменами.

Сегодня в компании работает 125 человек, средняя заработная плата составлет около 90 тысяч тенге. В прошлом году компания закончила с прибылью в 560 миллионов тенге.





«Здесь созданы прекрасные рабочие условия для труда и отдыха, - сказал сотрудник предприятия Ербол Торебеков. – Я связываю свое будущее с этой компанией».





В числе реализованных проектов – сданные многоквартирыне дома и социальные объекты. Только в прошлом году сотрудники данного предприятия приняли участие в строительстве 12 тысяч квадратов жилья. В частности, это пять домов, самый крупный из которых рассчитан на 80 квартир.





Как сообщили на встрече с депутатами руководители предприятия, в этом году они рассчитывают сдать около 30 тысяч кв. метров жилья, причем не только в Таразе, но и районных центрах.





Депутат Мухтар Ерман подробно остановился на программе «Нурлы жер», которая позволяет создать необходимую инфраструктуру для освоения земельных участков.





Народные избранники также посетили центральное здание ТОО «Бином». Побывали в мавзолее «Айша-биби», в селе «Караой», детском саду «Нұр әлем», в Полаткосшинском селе ознакимились с деятельностью колбасного цеха ТОО «Берсануев». Ознакомились с работой цеха, ответили на вопросы жителей.





Депутат Фахриддин Каратаев отметил, что все поступившие предложение будут учтены и рассмотрены в рабочем порядке в Мажилисе.



