Изменение цен на рынке жилья в 2016 году

В 2016 году (декабрь 2016г. к декабрю 2015г.) цены продажи нового жилья снизились на 3,6%, перепродажи благоустроенного - на 0,7%, арендная плата за благоустроенное жилье - на 0,2%.

Изменение цен на рынке жилья на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года, прирост +, снижение - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Продажа нового жилья -8,7 -6,9 4,4 7,1 12,1 9,6 11,5 15,8 -3,6 Перепродажа благоустроенного жилья -20,4 -6,7 5,1 4,3 16,8 13,8 17,6 9,1 -0,7

Цены на рынке жилья в процентах, прирост +, снижение - Цена за 1 кв.м, тенге Декабрь 2016г. к Январь-декабрь 2016г. к январю-декабрю 2015г. ноябрю 2016г. декабрю 2015г. декабрю 2010г. Продажа нового жилья 247 364* -0,3 -3,6 63,8 9,7 Перепродажа благоустроенного жилья 188 601 -0,1 -0,7 76,7 7,9 Перепродажа неблагоустроенного жилья 115 371 0,0 3,6 87,5 11,1 Арендная плата за благоустроенное жилье 1278 0,0 -0,2 52,7 1,6 *Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.

Методологические пояснения:

Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, г.Алматы и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.