 
Частично облачно
-18°

Астана

Частично облачно

Вероятность осадков: 19%

Влажность: 75%

Давление: 738 мм рт. ст.

Ветер: южный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

332.70

10 января 

Курс НБРК

330.54

-

АЛМАТЫ

Покупка

331.60

Продажа

332.70

АСТАНА

Покупка

331.10

Продажа

333.00

Подробнее
351.00

10 января 

Курс НБРК

347.86

-

АЛМАТЫ

Покупка

347.00

Продажа

351.00

АСТАНА

Покупка

348.00

Продажа

351.00

Подробнее
Новости за сегодня

Изменение цен на рынке жилья в 2016 году

 

В 2016 году (декабрь 2016г. к декабрю 2015г.) цены продажи нового жилья снизились на 3,6%, перепродажи благоустроенного - на 0,7%, арендная плата за благоустроенное жилье - на 0,2%.

 

Изменение цен на рынке жилья

на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года,

прирост +, снижение -

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Продажа нового жилья

-8,7

-6,9

4,4

7,1

12,1

9,6

11,5

15,8

-3,6

Перепродажа благоустроенного жилья

-20,4

-6,7

5,1

4,3

16,8

13,8

17,6

9,1

-0,7

 

Цены на рынке жилья

в процентах, прирост +, снижение -

 

Цена за 1 кв.м,

тенге

Декабрь 2016г. к

Январь-декабрь 2016г.

к январю-декабрю 2015г.

ноябрю 2016г.

декабрю 2015г.

декабрю 2010г.

Продажа нового жилья

247 364*

-0,3

-3,6

63,8

9,7

Перепродажа благоустроенного жилья

188 601

-0,1

-0,7

76,7

7,9

Перепродажа неблагоустроенного жилья

115 371

0,0

3,6

87,5

11,1

Арендная плата за благоустроенное жилье

1278

0,0

-0,2

52,7

1,6

*Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.

 

r09-01-2017-1

 

Методологические пояснения:

Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, г.Алматы и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.

 

9 января 2017, 16:58
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код