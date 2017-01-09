"Турецкий Хатико" ждёт возвращения погибшего в теракте хозяина-полицейского
9 января 2017, 17:07
С момента взрыва, произошедшего у здания суда в Измире 5 января, пёс не покидает места гибели мужчины.
Жители Измира сообщают, что с момента теракта, унёсшего жизнь сотрудника правоохранительных органов Фетхи Секина, на месте трагедии постоянно находится собака, пишет Life.ru.
Этот пёс известен местным жителям под кличкой Зейтин. Несмотря на то что у собаки не было официального хозяина, на протяжении всей жизни животного за ним ухаживал погибший полицейский. Фетхи Секин проработал на посту охраны местного суда около 10 лет, регулярно кормил собаку и присматривал за ней.
Отметим, пёс Зейтин в момент теракта у суда оказался недалеко от места взрыва и даже попал на камеры видеонаблюдения, однако не пострадал.
Фото: hurriyetdailynews.com
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