Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

"Турецкий Хатико" ждёт возвращения погибшего в теракте хозяина-полицейского

9 января 2017, 17:07

С момента взрыва, произошедшего у здания суда в Измире 5 января, пёс не покидает места гибели мужчины.


Жители Измира сообщают, что с момента теракта, унёсшего жизнь сотрудника правоохранительных органов Фетхи Секина, на месте трагедии постоянно находится собака, пишет Life.ru.

Этот пёс известен местным жителям под кличкой Зейтин. Несмотря на то что у собаки не было официального хозяина, на протяжении всей жизни животного за ним ухаживал погибший полицейский. Фетхи Секин проработал на посту охраны местного суда около 10 лет, регулярно кормил собаку и присматривал за ней.

Отметим, пёс Зейтин в момент теракта у суда оказался недалеко от места взрыва и даже попал на камеры видеонаблюдения, однако не пострадал.

Фото: hurriyetdailynews.com

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код