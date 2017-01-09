Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Певец Димаш Кудайберген примет участие в китайском реалити-шоу

9 января 2017, 17:09

«I am Singer» это музыкальное реалити-шоу, участие в котором принимают семь известных исполнителей.


Известный казахстанский певец обладатель Гран-при конкурса «Славянский базар 2015», лауреат Национальной премии «Народный любимец», Димаш Кудайбергенов примет участие в музыкальном конкурсе «I am Singer», сообщает Zakon.kz.

«I am Singer» это музыкальное реалити-шоу, участие в котором принимают семь известных исполнителей. Каждую неделю один из участников выбывает и присоединяется новый.

«Я планирую принять участие в конкурсе известных исполнителей «I am Singer». Для меня является большой честью быть представителем Казахстана и петь на одной сцене с известными певцами», - написал Кудайберген на своей странице в инстаграм.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код