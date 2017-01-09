Певец Димаш Кудайберген примет участие в китайском реалити-шоу
9 января 2017, 17:09
«I am Singer» это музыкальное реалити-шоу, участие в котором принимают семь известных исполнителей.
Известный казахстанский певец обладатель Гран-при конкурса «Славянский базар 2015», лауреат Национальной премии «Народный любимец», Димаш Кудайбергенов примет участие в музыкальном конкурсе «I am Singer», сообщает Zakon.kz.
«I am Singer» это музыкальное реалити-шоу, участие в котором принимают семь известных исполнителей. Каждую неделю один из участников выбывает и присоединяется новый.
«Я планирую принять участие в конкурсе известных исполнителей «I am Singer». Для меня является большой честью быть представителем Казахстана и петь на одной сцене с известными певцами», - написал Кудайберген на своей странице в инстаграм.
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