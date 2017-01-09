 
Частично облачно
-18°

Астана

Частично облачно

Вероятность осадков: 19%

Влажность: 75%

Давление: 738 мм рт. ст.

Ветер: южный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

332.70

10 января 

Курс НБРК

330.54

-

АЛМАТЫ

Покупка

331.60

Продажа

332.70

АСТАНА

Покупка

331.10

Продажа

333.00

Подробнее
351.00

10 января 

Курс НБРК

347.86

-

АЛМАТЫ

Покупка

347.00

Продажа

351.00

АСТАНА

Покупка

348.00

Продажа

351.00

Подробнее
Новости за сегодня

Директор КИСИ о временной регистрации: Раньше надо было обсуждать

 

Директор Казахстанского института стратегических исследований Ерлан Карин высказался о временной регистрации казахстанцев. По его словам, во время обсуждения новшеств в парламенте Казахстана приглашенные эксперты не обращали такое внимание на эти вопросы, ограничившись обменом мнений в самом начале работы.

Карин высказал свое мнение о том, поможет ли новая норма о временной регистрации в выявлении граждан подозреваемых в экстремизме и терроризме.»...Я уже высказывался по этому поводу в ряде СМИ. Кратко еще раз повторюсь, что напрямую подобного рода меры вряд ли окажут влияние и мало чем помогут», — сказал он.

Также Карин отметил, что здесь есть и другая сторона вопроса, а именно упущение самих общественников и экспертов, участвовавших в обсуждении нововведения в парламенте Казахстана.

«Я помню, как развивалось обсуждение по этой тематике в прошлом году, и никто сильно не обратил внимания этой теме. Более того, парламент ввел режим открытой дискуссии, пригласил группы всех гражданских активистов, общественных деятелей и экспертов. К сожалению, многие общественники ограничились обсуждением только на первых дискуссиях. Дальше внимание к этим вопросам было минимальным. Теперь, когда этот вопрос поднимается снова, то меня удивляет ситуативное внимание к этим вопросам. Поэтому при всем том, что эти нормы спорные и дискуссионные, нужно было говорить и обсуждать в свое время, когда оно обсуждалось, и имелись механизмы влияния тогда еще», — добавил Карин.

 

9 января 2017, 17:11
Источник, интернет-ресурс: Sputnik

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код