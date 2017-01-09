Нацбанк РК сохранил базовую ставку на уровне 12%

Базовая ставка в Казахстане сохранена на уровне 12% с коридором колебаний процентных ставок +/-1%. Об этом во время брифинга журналистам сообщил председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, передает корреспондент Zakon.kz





Глава финансового регулятора уточнил, что «ставки по операциям предоставления ликвидности составляют 13%, а по операциям изъятия ликвидности – 11%».





«Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 20 февраля 2017 года в 17.00 по времени Астаны», – сообщил Д. Акишев.





Он также поделился своими предположениями относительно перспектив, касающихся базовой ставки: «Наметившиеся позитивные тренды повышают вероятность ее снижения в ближайшие месяцы при отсутствии внешних и внутренних шоков.





Напомним, в 2016 году Национальный Банк РК несколько раз снижал базовую ставку. В марте 2016 года было объявлено о сохранении базовой ставки на уровне 17%, а уже в мае Нацбанк Казахстана снизил ее до 15%. В июле базовая ставка снова была снижена до 13%, а в октябре 2016 года – до 12,5%. Последнее в 2016 году решение по изменению базовой ставки Национальный Банк Казахстана озвучил 14 ноября, сообщив об ее снижении до 12%.





Кубатбек Туратбеков