В Павлодаре журналистка обвинила директора телеканала в сексуальном домогательстве
9 января 2017, 17:26
Айтказин все обвинения отвергает и в свою очередь подал в суд иск о возмещении ему материального вреда.
Сотрудница павлодарского филиала АО "РТРК "Казахстан" Айгерим Муздыбаева обвинила директора канала Владимира Айтказина в сексуальных домогательствах, пишет Рavlodarnews.kz.
Айтказин все обвинения отвергает и в свою очередь подал в суд иск о возмещении ему материального вреда на сотрудницу телеканала Айгерим Муздыбаеву, с которой он требует два миллиона тенге, а также на бывших сотрудников Артема Клевана и Армана Сальменова, с которых хочет получить по миллиону (прим.ред. - которые поддержали Муздыбаеву).
В суде он пообещал рассказать – куда в случае выигрыша потратит четыре миллиона тенге. Однако, как сообщили в пресс-службе областного суда, иск вернули Айтказину назад, поскольку он не доплатил пошлину.
Ранее директор филиала, который представлен на официальном сайте телеканала как Бауыржан, прислал коллегам досудебные претензии с требованием опровержения.
"Вы разместили на странице председателя правления Акционерного общества «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» Кемельбека Ойшыбаева в социальной сети Facebook.com информацию о том, что Вам, редактору – ведущей телеканала «Казахстан – Павлодар», с моей стороны как руководителя павлодарского филиала телеканала «Казахстан – Павлодар», поступали предложения интимного характера, а также Вы были подвергнуты шантажу…Эти сведения недействительны и порочат мою честь, достоинство и деловую репутацию", - написал директор Айгерим Муздыбаевой.
Эти сведения руководитель филиала потребовал опровергнуть в соцсеях на странице Кемельбека Ойшыбаева, в газете "Время" и на информационном портале Today.kz.
"Я, как руководитель телекомпании "Казахстан-Павлодар" зарекомендовал себя с положительной стороны и за время управления телеканалом имею личные достижения: медаль "Шапағат" за 2014 год и нагрудный знак "Ақпарат саласының үздігі" Министерства информации и коммуникаций РК за 2016 год", - объяснил руководитель филиала свое решение судиться.
Фото kaztrk.kz
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