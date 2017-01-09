Российский боец MMA нокаутировал соперника во время приветствия

9 января 2017, 17:27

Бой длился чуть менее трех секунд.


Российский боец смешанного стиля Ибрагим Халилов нокаутировал Бахтияра Баротова из Узбекистана на турнире WBK 22 в китайском Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.

Бой длился чуть менее трех секунд. Соперники сошлись для традиционного касания перчаток, предваряющего поединки по правилам MMA, едва коснувшись левой рукой соперника россиянин нанес мощный удар с правой в голову Баротова.

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