Российский боец MMA нокаутировал соперника во время приветствия

Российский боец смешанного стиля Ибрагим Халилов нокаутировал Бахтияра Баротова из Узбекистана на турнире WBK 22 в китайском Ханчжоу, сообщает сообщает Zakon.kz





Бой длился чуть менее трех секунд. Соперники сошлись для традиционного касания перчаток, предваряющего поединки по правилам MMA, едва коснувшись левой рукой соперника россиянин нанес мощный удар с правой в голову Баротова.