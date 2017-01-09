Российский боец MMA нокаутировал соперника во время приветствия
9 января 2017, 17:27
Бой длился чуть менее трех секунд.
Российский боец смешанного стиля Ибрагим Халилов нокаутировал Бахтияра Баротова из Узбекистана на турнире WBK 22 в китайском Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.
Бой длился чуть менее трех секунд. Соперники сошлись для традиционного касания перчаток, предваряющего поединки по правилам MMA, едва коснувшись левой рукой соперника россиянин нанес мощный удар с правой в голову Баротова.
Wow. Total cheap shot KO by "Ibragim." Faked the glove touch. WBK 22 pic.twitter.com/fFH6GO9B6L— caposa (@Grabaka_Hitman) 7 января 2017 г.
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