В Кокшетау произошел прорыв водопровода, коммунальщики в срочном порядке устраняют аварию

В Кокшетау произошел прорыв водопровода по улице Глинина, вблизи пересечения улиц Акана Серы и Кенесары, передает передает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций УВП Акмолинской области.





Как сообщил генеральный директор "Кокшетау су Арнасы" Зейнур Альбеков, в 12.45 поступила заявка, что идет утечка воды, аварийная бригада срочно выехала на место, сразу же были закрыты все затворы, участок аварии был высечен. На данное время работают 20 единиц спецтехники, вода откачивается. "После того, как колодцы будут осушены, станет известна причина прорыва. Просим горожан соблюдать спокойствие, все идет в штатном режиме, автолюбителям рекомендуется объезжать данный участок", - отметил З.Альбеков.





Необходимо отметить, что жилые дома не подтоплены. Для устранения порыва привлечены около 50 рабочих ГКП «Кокшетау су арнасы». На месте происшествия находится аким города Ермек Маржыкпаев. Место порыва трубы пока не обнаружено. Задействованы все коммунальные службы города.























Видео опубликовано КОКШЕТАУ ЛЮДИ СОБЫТИЯ НОВОСТИ (@kokshevideogram) Янв 9 2017 в 2:08 PST