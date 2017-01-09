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Далай-лама предсказал эру мира при Дональде Трампе

9 января 2017, 17:30

По мнению Далай-ламы, у Трампа, как и других мировых лидеров, просто нет выбора.


Далай-лама XIV предсказал эру мира во время президентства Дональда Трампа. Соответствующее заявление он сделал в интервью корреспонденту «Ленты.ру».

Отвечая на вопрос о том, к чему приведет избрание нового американского лидера, Тэнцзин Гьямцхо отметил: «Дональд Трамп, пока он был еще только кандидатом в президенты Америки, позволял себе говорить очень свободно. Но сейчас, когда он уже избран, на его плечи легла большая ответственность, теперь он должен сообразовываться с окружающей действительностью... Я думаю, что тут не о чем беспокоиться».

По мнению Далай-ламы, у Трампа, как и других мировых лидеров, просто нет выбора: «Если мы пойдем по пути насилия, то это приведет нас к ядерной войне, в которой не будет победителей — все проиграют, и страдать будут все без исключения... Разве что сумасшедший может стремиться к ядерной войне. Но в открытом обществе такое невозможно».

Далай-лама XIV Тэнцзин Гьямцхо считается духовным лидером тибетского народа и буддистов во всем мире. В 1959 году он покинул Китай после подавления пекинскими властями восстания тибетского населения. С тех пор Далай-лама XIV живет в Индии. В 1989 году удостоен Нобелевской премии мира. До 27 апреля 2011 года возглавлял тибетское правительство в изгнании. В КНР он был объявлен вне закона как руководитель тибетских сепаратистов.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп был избран президентом США в ноябре 2016 года, набрав больше голосов выборщиков, чем кандидат от демократов Хиллари Клинтон. Инаугурация нового американского лидера намечена на 20 января 2017 года.

Фото: ZUMA Press / Globallookpress.com

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