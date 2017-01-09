На конец 2017 года инфляция ожидается в пределах 7,3-7,7% - Нацбанк РК

На конец 2017 года годовая инфляция ожидается в пределах 7,3-7,7%. Об этом во время брифинга журналистам сообщил председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, передает корреспондент Zakon.kz





Согласно текущим оценкам Национального Банка, в течение января-февраля инфляция войдет в пределы целевого коридора. В последующие месяцы 2017 года инфляция не продемонстрирует значительного снижения, тем не менее, при отсутствии негативных шоков будет находиться внутри целевого коридора.





По данным Нацбанка, инфляционные ожидания населения, согласно последнему проведенному опросу, снижаются. Опасения респондентов в отношении существенного роста цен в декабре 2016 года не оправдались, в дальнейшем респонденты не ожидают ускорения инфляционных процессов. Фундаментальные факторы свидетельствуют о потенциале дальнейшего укрепления тенге.





Краткосрочный экономический индикатор, отражающий развитие базовых отраслей экономики, в январе-ноябре 2016 года составил 100,5%, что соответствует тенденции улучшения деловой активности.





"Несмотря на наличие позитивных тенденций, все еще существует вероятность возникновения внешних шоков, имеющих потенциальные риски для экономического развития страны. Среди них следует выделить наличие уязвимостей мирового рынка нефти, а также скорость восстановления экономик стран – торговых партнеров. Планируемый рост бюджетных расходов на социальные выплаты может привести к усилению инфляционного давления. Поэтому Национальный Банк считает необходимым сохранить базовую ставку на прежнем уровне", - отметил Акишев.





Между тем, годовая инфляция за 2016 год составила 8,5%, что соответствует оценкам Национального Банка и предыдущим заявлениям, что по итогам 2016 года годовая инфляция приблизится к верхней границе целевого коридора 6-8%.





Кубатбек Туратбеков