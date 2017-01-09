В Актюбинской области легализовано 12 629 объектов недвижимости на сумму 29,5 млрд. тенге

По словам руководителя департамента по контролю за качеством медицинских и фармацевтических услуг Кайрата Сабыра, на территории области реализацией лекарственных препаратов занимаются 455 медицинских учреждений.

Вопросы оказания качественных медицинских и фармацевтических услуг населению области, мониторинга цен на лекарственные средства были обсуждены на совещании в акимате области под председательством главы региона Бердыбека Сапарбаева, передает пресс-служба акима области.





По словам руководителя департамента по контролю за качеством медицинских и фармацевтических услуг Кайрата Сабыра, на территории области реализацией лекарственных препаратов занимаются 455 медицинских учреждений. В настоящее время одной из важных проблем остается доступность лекарственных средств для жителей отдаленных населенных пунктов, где обеспеченность медицинскими препаратами на сегодня составляет 83%. Самый высокий показатель в Мугалжарском районе, самый низкий - в Байганинском.





В апреле 2016 года между Министерством здравоохранения и социального развития и сообществами в сфере фармацевтики в целях стабилизации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения был подписан меморандум о сотрудничестве. Согласно меморандуму, на постоянной основе проводится мониторинг цен на 106 лекарственных средств. В результате мониторинга установлено, что на 66 наименований цены были ниже, а на 28 – соответствовали установленным, 12 наименований препаратов в аптеках отсутствовали.









- В сфере здравоохранения области проводится большой объем работы, но вместе с тем остается несколько актуальных проблем. Мы должны принять меры для оказания населению качественных услуг, обеспечения крупных населенных пунктов аптеками. Кроме того, мы должны приложить все усилия для того, чтобы выполнить обещание, данное населению о том, что до 2019 года все населенные пункты региона будут обеспечены медицинскими пунктами. Немаловажный вопрос касается стабилизации цен на лекарственные средства. Особое внимание также необходимо уделить подготовке кадров, работе с жалобами, обращая внимания на то, что пишут актюбинцы в социальных сетях и СМИ. Большую помощь в решении всех этих вопросов могут оказать общественные объединения, - поручил аким области Бердыбек Сапарбаев.





Кроме того, на совещании был рассмотрен ход проведения акции по легализации имущества, которая проводилась с 1 сентября 2014 года и завершилась 31 декабря 2016 года. По Актюбинской области были созданы 13 комиссий по легализации недвижимого имущества.





По итогам акции по области поступило 7 240 заявлений на легализацию 14 691 объектов недвижимого имущества, общей стоимостью 35,5 млрд. тенге. Положительно были рассмотрены 6 115 заявлений по 12 629 объектам недвижимости на сумму 29,5 млрд. тенге. Только в Актобе легализовано 11975 объектов на сумму 27 382,8 млн. тенге.





С начала 2016 года легализован 341 банковский счет на сумму 53,9 млрд. тенге, из них через органы государственных доходов по городу Актобе – 53,3 млрд. тенге, по Мартукскому району – 425,5 млн.тенге, по Темирскому району – 9,0 млн.тенге.



