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Новости за сегодня

Осужден за совершение хулиганства

 

В Алмалинском районном суде города Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого Қ., преданного суду по обвинению в совершении хулиганства, то есть в особо дерзком нарушении общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся приминением насилия к гражданам либо угрозой применения.

Судом установлено, что подсудимый Қ. 28 ноября 2016 года, во дворе кафе «Шифо», расположенного на пресечении улиц Сейфуллина и Маметовой, с неустановленными следствием лицами, по предварительному сговору в группе лиц, с намерением совершить хулиганство, то есть в особо дерзком нарушении общественного порядка, сопровождающееся приминением насилия к гражданам, нанес побои потерпевшему М. и его друзьям. Не останавливаясь на этом, с неустановленным следствием ножом нанес два удара в область бедра потерпевшему М., тем самым причинив легкий вред его здоровью.

В суде от потерпевшего М. поступило заявление, где указал, что он с подсудимым примирился, никаких материальных требовании не имеет, просил суд назначить наказание не связанное с лишением свободы.

Приговором суда Қ. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.293 ч.3 п.2 Уголовного кодекса Республики Казахстан и ему назначено наказание в виде 3 (трех) лет ограничений свободы.

Приговор вступил в законную силу.

9 января 2017, 17:19
Источник, интернет-ресурс: *Верховного Суда РК

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