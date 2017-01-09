Главу ЕНПФ не отпустили под залог

Также суд оставил под стражей начальника управления финансовых рисков Департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Мусу Бахтова, председателя наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын» Бахытжана Кенжебаева, директора ТОО «Бузгул Аурум» А. Найзагарина.

Сегодня Алмалинский районный суд Алматы санкционировал арест в отношении председателя правления АО «ЕНПФ»Руслана Ерденаева на 2 месяца. Также арест на 2 месяца санкционирован в отношении начальника управления финансовых рисков Департамента управления рисками АО «ЕНПФ» М. Бахтова, председателя наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын» Б. Кенжебаева, директора ТОО «Бузгул Аурум» А. Найзагарина. Все четверо обжаловали данное постановление райсуда.





Данные лица органами досудебного расследования подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности. Им вменяется ст. 189 ч. 4 п. 2 (присвоение и растрата вверенного чужого имущества) УК РК.





Как сообщалось ранее, по заявлению Национального банка РК по сделке ЕНПФ КНБ РК возбудил уголовное дело.





Фонд приобрел облигации ТОО «Бозгул Аурум» на сумму 5 млрд тенге за счет собственных средств. Сделка прошла на организованном рынке в торговой системе Казахстанской фондовой биржи.





КНБ РК выясняет, на что топ-менеджеры тратили деньги ЕНПФ. Проверки в фонде начались в конце декабря.





По данным Национального банка, пенсионные накопления не пострадали. Речь идет о собственных активах фонда.



