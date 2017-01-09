Златан Ибрагимович выиграл суд против тренера, обвинившего его в допинге
9 января 2017, 17:44
В начале апреля Карлссон обвинил 35-летнего футболиста в том, что он употреблял допинг во время выступлений за итальянский "Ювентус"
Окружной суд Вэрмланда признал сегодня виновным бывшего тренера сборной Швеции по легкой атлетике Ульфа Карлссона в клевете на футболиста национальной сборной и английского "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича. Карлссон должен заплатить штраф в размере 60 МРОТ (24 тыс. шведских крон или $2,65 тыс.).
"Даже если само высказывание не содержит прямого утверждения, что Златан Ибрагимович находился под воздействием допинга, суд нашел, что сделанное в определенном контексте заявление не могло пониматься иначе, как то, что Ибрагимович употреблял допинг во время выступлений за "Ювентус", - отмечается в решении суда, сообщает ТАСС.
В начале апреля Карлссон обвинил 35-летнего футболиста в том, что он употреблял допинг во время выступлений за итальянский "Ювентус". Согласно заявлениям тренера, Ибрагимович за шесть месяцев пребывания в клубе увеличил свою мышечную массу на 10 кг, что, по его мнению, невозможно без использования запрещенных веществ. Позднее в открытом письме тренер извинился перед футболистом.
Ибрагимович выступал за "Ювентус", в составе которого стал двукратным чемпионом Италии (впоследствии туринский клуб был лишен титулов из-за скандала с договорными матчами), в период с 2004 по 2006 год. Форвард также играл за итальянский "Милан" и французский "Пари Сен-Жермен".
С лета 2016 года Ибрагимович выступает за "Манчестер Юнайтед". Он сыграл за команду 25 матчей в разных турнирах, забил 16 мячей и отдал три результативные передачи.
Фото © Валерий Шарифулин/ТАСС
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