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Новости за сегодня

Национальный банк РК сохранил базовую ставку на уровне 12%

 

Базовая ставка в Казахстане сохранена на уровне 12% с коридором колебаний процентных ставок +/-1%. Об этом во время брифинга журналистам сообщил председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава финансового регулятора уточнил, что «ставки по операциям предоставления ликвидности составляют 13%, а по операциям изъятия ликвидности - 11%».

«Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 20 февраля 2017 года в 17.00 по времени Астаны», - сообщил Д. Акишев.

Он также поделился своими предположениями относительно перспектив, касающихся базовой ставки: «Наметившиеся позитивные тренды повышают вероятность ее снижения в ближайшие месяцы при отсутствии внешних и внутренних шоков.

Напомним, в 2016 году Национальный Банк РК несколько раз снижал базовую ставку. В марте 2016 года было объявлено о сохранении базовой ставки на уровне 17%, а уже в мае Нацбанк Казахстана снизил ее до 15%. В июле базовая ставка снова была снижена до 13%, а в октябре 2016 года - до 12,5%. Последнее в 2016 году решение по изменению базовой ставки Национальный Банк Казахстана озвучил 14 ноября, сообщив об ее снижении до 12%.

 

Кубатбек Туратбеков

9 января 2017, 17:34
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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