Главу ЕНПФ не отпустили под залог

Суд оставил без изменения меру пресечения главе Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Руслану Ерденаеву в виде содержания под стражей, сообщает МИА «Казинформ».

«Поданные представителями подозреваемых апелляционные жалобы оставлены без изменения вышестоящим судом. В своих жалобах они просили изменить меру пресечения в отношении их на залог. Однако, суд рассмотрел и отклонил данные апелляционные жалобы», - рассказал руководитель отдела информационного обеспечения Алматинского городского суда Дияс Махамбетов.

Также суд оставил под стражей начальника управления финансовых рисков Департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Мусу Бахтова, председателя наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын» Бахытжана Кенжебаева, директора ТОО «Бузгул Аурум» А. Найзагарина.

Органами досудебного расследования Р. Ерденаев и др. подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности. Им предъявлено обвинение по ст. 189 ч. 4 п. 2 (присвоение и растрата вверенного чужого имущества) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Сегодня Алмалинский районный суд Алматы санкционировал арест в отношении председателя правления АО «ЕНПФ»Руслана Ерденаева на 2 месяца. Также арест на 2 месяца санкционирован в отношении начальника управления финансовых рисков Департамента управления рисками АО «ЕНПФ» М. Бахтова, председателя наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын» Б. Кенжебаева, директора ТОО «Бузгул Аурум» А. Найзагарина. Все четверо обжаловали данное постановление райсуда.

Данные лица органами досудебного расследования подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности. Им вменяется ст. 189 ч. 4 п. 2 (присвоение и растрата вверенного чужого имущества) УК РК.

Как сообщалось ранее, по заявлению Национального банка РК по сделке ЕНПФ КНБ РК возбудил уголовное дело.

Фонд приобрел облигации ТОО «Бозгул Аурум» на сумму 5 млрд тенге за счет собственных средств. Сделка прошла на организованном рынке в торговой системе Казахстанской фондовой биржи.

КНБ РК выясняет, на что топ-менеджеры тратили деньги ЕНПФ. Проверки в фонде начались в конце декабря.

По данным Национального банка, пенсионные накопления не пострадали. Речь идет о собственных активах фонда.

Напомним, сделку ЕНПФ в 5 миллиардов тенге расследует ДКНБ Алматы. С 21 декабря проводится проверка деятельности Акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» с участием Национального банка Республики Казахстан. ЕНПФ, в свою очередь, опроверг информацию о хищениях средств, а также прокомментировал информацию о приобретении облигаций ТОО «Бузгул Аурум».