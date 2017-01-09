Полицейские зачищают Алматы и пригород перед Универсиадой

С 6 по 25 января полиция Алматы проверяет город и пригород, задействовав личный состав, чтобы выявить лиц, склонных к совершению преступлений. Оперативно-профилактическое мероприятие проводится в преддверии Универсиады, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского департамента внутренних дел.

Создан оперативный штаб, чтобы координировать обход. Проверку проводят в Алматы и прилегающих пяти районах области.

В первые несколько дней рейдов проверили общественные места, в том числе рынки и торговые дома. Кроме того, полиция навестила около 4,5 тысяч людей, которые состоят на профилактическом учете в органах – это ранее судимые лица, алкоголики и наркозависимые, а также лица, состоящие на учете в психоневрологическом диспансере.

В результате за три дня обнаружили 14 уголовных преступников и шесть человек, которые числились пропавшими без вести.

Были выявлены 637 нарушений миграционного законодательства со стороны иностранных граждан, при этом 346 иностранцев водворены в приемник-распределитель, 32 – выдворены за пределы страны.

В ходе обхода заброшенных объектов, подвалов и чердаков задержано 273 человека без определенного местожительства, из них 43 отправлены в приемник-распределитель.

Кроме того, в ходе рейдовых мероприятий возбуждены административные производства по 49 фактам приставания с целью оказания сексуальных услуг и по 7 фактам предоставления помещений для оказания интимных услуг. К примеру, в гостинице «Золотой Дракон», расположенной на пересечении проспектов Райымбека и Сейфуллина, выявлены 32 девушки, предоставляющие интимные услуги. Дамы были доставлены в УВД Алмалинского района до выяснения обстоятельств.

Помимо этого, в рамках ОПМ проверен 5 951 владелец оружия, устранено 230 нарушений правил их хранения, изъято 219 единиц оружия.

На дорогах в Алматы выявили 1 640 нарушений ПДД: за управлением транспорта в нетрезвом состоянии – 11 человек, 19 – без документов, 6 – оштрафовано за выезд на встречную полосу движения, 172 – за превышение дымности, 2 – за управление автомобилем с подложными номерами.

Всего в ходе проведения ОПМ выявили 3 624 правонарушения, из них 383 – уголовных, 3 241 – административных.