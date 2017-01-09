В Павлодаре депутаты Мажилиса встретились с коллективом ТОО «УНПК-ПВ»

В беседе с избирателями парламентарии информируют граждан о своей законотворческой деятельности.

Встречи с жителями Павлодарской области проводят в эти дни депутаты Мажилиса, члены фракции партии «Нур Отан» Мейрам Пшембаев, Арман Кожахметов, Нурлан Абдиров, Айгуль Нуркина, Жанат Омарбекова и Ирина Унжакова. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Мажилиса Парламента РК.

В беседе с избирателями парламентарии информируют граждан о своей законотворческой деятельности, о выполнении задач, определенных Главой государства в Плане нации «100 конкретных шагов».





Одна из таких встреч прошла в ТОО «УНПК-ПВ», где обсуждены, в частности, вопросы пенсионного обеспечения и применения норм трудового законодательства.

ТОО «УПНК-ПВ» - отечественный завод по производству прокаленного нефтяного кокса. Продукция производится на территории специальной экономической зоны «Павлодар». Сырье берут на местном нефтехимическом заводе. Прокаленный кокс нужен для производства чистого алюминия.