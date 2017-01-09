В Москве два человека погибли от мороза, 160 госпитализированы

Два человека погибли в Москве от переохлаждения в рекордно холодные новогодние праздники, в общей сложности с переохлаждением и обморожениями были госпитализированы 160 человек, рассказал РИА Новости замдиректора Центра экстренной медицинской помощи Сергей Гуменюк.

Погода в новогодние праздники (с 1 по 8 января) в Москве была чрезвычайно теплой, но к выходным температура резко упала, опускаясь временами до —30 и даже —32 градусов. Был объявлен "оранжевый" уровень опасности.

"В результате аномально низких температур с 31 декабря до 9 января за медицинской помощью в результате обморожения обратилось 158 человек, из них 12 — дети, 129 человек (в том числе семеро детей) были госпитализированы. А в результате переохлаждения 33 человека обратилось за медицинской помощью, 31 был госпитализирован, и двое, к несчастью, — с летальным исходом", — сказал Гуменюк.

Фото © РИА Новости. Евгений Биятов