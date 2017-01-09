В Актобе прибыл депутат Мажилиса Парламента РК Владимир Божко. Сегодня в зале заседаний АНК Актюбинской области мажилисмен встретился с представителями этнокультурных объединений региона и членами общественных советов.

В ходе экскурсии по музею ЭКО аким области Бердыбек Сапарбаев рассказал гостю о вкладе диаспор в развитие области и проинформировал о социально-экономическом положении региона: в 2016 году сданы 8 школ, 42 детских сада, рост безработицы составляет 4,8 %.

- Владимир Карпович приехал в Актобе специально, чтобы встретиться с вами, посмотреть, какое взаимодействие налажено между этнокультурными объединениями и местной властью. Хочу отметить, что самый главный результат нашей работы – это стабильность. Несмотря на экономические трудности, общественно-политическая ситуация в регионе стабильная. На территории области в дружбе и согласии проживают представители 90 национальностей, - отметил Бердыбек Сапарбаев.

Мажилисмен сообщил, что в настоящее время депутаты знакомятся с исполнением законодательных актов в различных регионах страны, в числе которых 59 законов «5 институциональных реформ», программа «100 шагов», Закон «О земле», поправки в Закон «О борьбе с терроризмом» и другие.

- Но главная задача моей поездки – донести до вашего сведения информацию о том, что делают депутаты от АНК для обеспечения межнационального мира, согласия и процветания страны, а также для активизации патриотического акта «Мәңгілік ел». На совещании, посвященном 25-летию РК, Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев заметил, что развитием нашей экономики мы обязаны миру и согласию в стране. Я люблю ваш динамичный, развитый город, и в эту поездку планирую посетить ряд объектов и встретиться с гражданами. 25 лет назад нам предрекали крах, так как государство может состояться только если доминирует какой-то один этнос, управляющий страной. Но идея Нурсултана Назарбаева опровергнуть эту установку и создать сильное интернациональное государство доказала право на существование, - сказал Владимир Божко.



