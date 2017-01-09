В Атырау судмедэксперта взяли под домашний арест за взятку в 20 тыс. долларов

Следственный судья суда №2 города Атырау применил «домашний арест» в отношении главного судебного эксперта Института судебной экспертизы по Атырауской области и содержание под стражей на два месяца в отношении другого соучастника. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 города Атырау.

По версии следствия, эксперт подозревается в совершении в покушении на получение взятки в общей сумме 20 000 долларов США. Второй фигурант уголовного дела подозревается в содействии в получении взятки должностным лицом.

Подробности уголовного дела в интересах следствия не разглашаются. Досудебное расследование продолжается.