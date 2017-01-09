Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

В Атырау судмедэксперта взяли под домашний арест за взятку в 20 тыс. долларов

9 января 2017, 20:10

Подробности уголовного дела в интересах следствия не разглашаются.


Следственный судья суда №2 города Атырау применил «домашний арест» в отношении главного судебного эксперта Института судебной экспертизы по Атырауской области и содержание под стражей на два месяца в отношении другого соучастника. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 города Атырау.

По версии следствия, эксперт подозревается в совершении в покушении на получение взятки в общей сумме 20 000 долларов США. Второй фигурант уголовного дела подозревается в содействии в получении взятки должностным лицом.

Подробности уголовного дела в интересах следствия не разглашаются. Досудебное расследование продолжается.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код