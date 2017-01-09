Смертельная гонка в Тюмени попала на видео

Водитель и его жена погибли, оставив сиротами троих детей.

Издание Tyumen Times опубликовало кадры с видеорегистратора одного из участников смертельного ДТП в Тюмени, пишет РИА Новости.

Вечером 7 января два автомобиля — Audi и Range Rover – устроили гонки на городской улице. Водитель Audi записывал происходящее на видео.

Набрав скорость около 165 километров в час, внедорожник обогнал Audi и врезался в фонарный столб. Как видно на записи, столкновение сопровождалось яркой вспышкой.

В результате ДТП погибли 37-летний водитель Range Rover и его 35-летняя жена. По информации издания, у них осталось трое детей.