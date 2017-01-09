50-летний житель Костанайской области хотел устроиться на должность акима с фальшивым дипломом
Нарушителя оштрафовали на 127 тысяч тенге.
Житель Карасуского района Костанайской области оштрафован на 127 тысяч тенге за фальшивый диплом о высшем образовании, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.
Подсудимый в 2009 году в Алматы приобрел за 350 долларов фальшивый диплом Казахского экономического университета им. Т.Рыскулова от 23 июня 2006 года, выданный на его имя, у неустановленного лица.
С этим дипломом в 2015 году в селе Карасу мужчина попытался устроиться на работу на должность акима села. В ходе проведения специальной проверки кандидатов на должность выявили, что диплом фальшивый. Это было также подтверждено заключением судебной экспертизы.
Карасуский районный суд Костанайской области рассмотрел уголовное дело в отношении 50-летнего подсудимого по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград». Суд признал мужчину виновным в совершении уголовных проступков. По результатам рассмотрения суд назначил наказание в виде штрафа в размере 60 МРП - в сумме 127 тысяч тенге.
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