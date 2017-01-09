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Англичанин со сломанной ногой два часа полз к спасателям

9 января 2017, 21:17

54-летний Том Робинсон поскользнулся и упал со скалы на побережье графства Дорсет.


В Англии спасли мужчину, который больше двух часов полз со сломанной ногой, упав во время прогулки со скалы, передает ВВС.

54-летний Том Робинсон поскользнулся, гуляя в субботу на побережье графства Дорсет, где он проводил выходные.

Мужчину обнаружили спасатели, которые начали поиски после того как жена Робинсона сообщила о его отсутствии на протяжении несколько часов.

Пострадавшего увезли с пляжа на спасательной лодке, а затем доставили на машине скорой помощи в больницу.

Экипаж лодки рассказал, что сломавший ногу мужчина использовал палки, с помощью которых ему удалось проползти три четверти мили. Сейчас он находится в больнице.


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