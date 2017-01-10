Китай направил в Алматы самую многочисленную делегацию спортсменов за всю историю

Китайцы станут участниками более 60 спортивных состязаний в рамках зимних игр в Алматы.

В состав сборной Китая войдут 119 спортсменов-студентов, которые поборются за награды в 12 зимних видах спорта на Универсиаде-2017, сообщает Zakon.kz.

Имена участников студенческих игр в Алматы огласили 5 января 2017 в Спортивном Университете в Харбине. Ребята представляют 17 университетов Китая, находящихся в 7 провинциях, автономных регионах и муниципалитетах страны. Спортивная делегация студентов Китая станет самой многочисленной за всю историю участия страны в зимних Универсиадах.

В Федерации студенческого спорта Китая высоко оценили потенциал спортсменов, назвав его сильным. Китайцы станут участниками более 60 спортивных состязаний в рамках зимних игр в Алматы.

Глава спортивной делегации Китая на Универсиаде-2017 Янг Лигуо дал напутствие спортсменам, отметив, что помимо достижения спортивных результатов, важна дружба между ребятами разных стран, семена которой будут посеяны на Универсиаде-2017.

«Я надеюсь, что наши спортсмены смогут узнать культуру Казахстана, установить дружественные контакты с иностранными участниками. Принимающая сторона будет организовывать совместные встречи практически каждый день, и мы надеемся, что все ребята, приехавшие из разных стран, подружатся», - сказал Янг Лигуо.

Своей активной позицией в отношении спорта студенты решили воодушевить более 300 миллионов жителей Китая встать на лыжи и коньки. Участники Универсиады-2017 продолжат популяризировать зимний спорт в колледжах и университетах страны. В Федерации студенческого спорта Китая поддержали идею спортсменов и станут чаще проводить соревнования в зимних видах спорта в учебных заведениях страны.