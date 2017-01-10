В Шымкенте дешевле всего в Казахстане подстричься и умереть

В декабре 2016 года в Шымкенте расходы на содержание жилища превысили средний показатель по стране в 12 раз, сообщает региональный канал TVK.

При усредненной цене на эту услугу в 24 тенге 67 тиын в месяц шымкентцы вынуждены платить целых 288 тенге 45 тиын. Для сравнения: астанчанам содержание жилища обходится в 43 тенге, а алматинцам – в 39 тенге.

Такие данные приведены на сайте комитета по статистике Министерства национальной экономики Казахстана.

Кроме того, в Южном регионе самый дорогой природный газ. Если средняя по республике цена одного кубического метра газа — 16 тенге 33 тиын, то в Шымкенте тариф почти в два раза выше – 31 тенге 34 тиын. Третий казахстанский мегаполис оказался в тройке лидеров и по стоимости центрального отопления – 5577 тенге за 1 гигокалорию.

Месяцем ранее в областном акимате на общественном слушании по тарифам на комуслуги, антимонопольщики заявили о возможном повышении тарифов в 2017 году. Обратная ситуация складывается на бытовые услуги частников. Услуги химчисток, парикмахерских, ремонта техники и изготовления ключей в Шымкенте самые дешевые. Мужская и женская стрижка в среднем обойдется от 800 до 1300 тенге, а ремонт холодильника – около 6000 тенге. Кроме того, недорого обойдется захоронение на кладбище – около 8500 тенге. Для сравнения, в Актобе аналогичная услуга стоит 41000 тенге.