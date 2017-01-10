У 16-летней японки в яичнике нашли мини-мозг

У 16-летней девушки из Японии из яичника удалили фрагмент черепной кости, волосы и миниатюрную структуру из нервной ткани, похожую по строению на важную часть мозга — мозжечок.

Недавно врачи из медицинского центра Сига (Япония) прооперировали юную пациентку на предмет аппендицита и обнаружили в тканях её яичника две опухоли, одна из которых имела диаметр 10 сантиметров. Из них три сантиметра приходились на структуру из нервных клеток, напоминающую мозжечок взрослого человека. Это первый случай, когда опухоль яичника предстаёт в виде нервной ткани, организованной так же сложно, как головной мозг. Научная статья о нём вышла в журнале Neuropathology, пишет Лайф.

Девушке, которая жаловалась на резкие боли в животе, провели операцию по удалению аппендикса, так как подозревали в её недомогании аппендицит. Однако в брюшной полости у неё нашли две опухоли, связанные с яичниками. Одна имела диаметр 4,5 сантиметра, другая — 10 сантиметров. В более крупной обнаружили волосы, фрагмент костной ткани и шарик диаметром 3 сантиметра, по внутреннему строению напоминающий мозжечок — структуру мозга, отвечающую за равновесие и движения. С одной стороны "мозжечка" находилась "ножка" из нервной ткани, напоминающая другую структуру мозга — ствол.

Сходство части опухоли с мозгом обнаружили не только во внешнем строении, но и на уровне отдельных клеток. Правда, отростки нейронов, составляющих "мозжечок", имели не совсем типичное строение: они как будто деградировали.

Интересно, что у девушки не было никаких симптомов наличия дополнительной нервной ткани в теле. В тератомах — опухолях яичников, формирующихся из несозревших яйцеклеток — могут встречаться фрагменты нервной ткани (а также волос и костей), и если они есть, иммунная система атакует эти фрагменты, а поскольку механизмы её работы едины для всего организма, повреждается и настоящий мозг. В итоге у пациента развиваются галлюцинации, депрессивные состояния и прочие нарушения сознания и поведения. Однако пациентка не страдала никакими нарушениями работы нервной системы. После удаления опухолей в течение трёх лет у девушки не было рецидивов, однако затем следить за её здоровьем перестали.

Есть небольшая вероятность, что опухоли, которые удалили японке, были остатком сиамского близнеца-паразита. Это чрезвычайно редкий феномен, когда один из двух зародышей недоразвивается, и его поглощает более сформированный. Тело близнеца-паразита может полностью находиться в организме второго близнеца и долгие годы никак себя не проявлять.