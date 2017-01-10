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В Калифорнии упала знаменитая секвойя с тоннелем в стволе

10 января 2017, 01:09

Дерево прославилось на весь мир благодаря арке, через которую мог проехать автомобиль.


В Калифорнии упало одно из самых известных в США деревьев - Pioneer Cabin Tree. Гигантская секвойа прославилась туннелем в стволе, который был достаточно широк, чтобы через него проехал автомобиль, пишет Би-Би-Си..

Дерево было повалено бурей, оказавшейся сильнейшей за последние десять лет. Возраст секвойи, также известной как Дерево-туннель, как считается, превышал тысячу лет.

В минувшие выходные в Калифорнии и Неваде выпало аномальное количество осадков, что привело к подтоплениям и падению деревьев.

Туннель был проделан в основании гигантской секвойи в 1980 году, чтобы привлечь туристов в парк больших деревьев Калаверас.

Буря оказалась слишком сильной для нее, говорится в сообщении администрации парка в "Фейсбуке".


Под сообщением с фотографией рухнувшего дерева, которую сделал волонтер Джим Олдей, появилось около 2 тыс. комментариев. Его жена Джоан Олдей рассказала, что секвойя была уже в плохом состоянии. Листья росли только на верхних ветках, и дерево было очень хрупким.

Гигантские секвойи растут в Калифорнии на склонах горного хребта Сьерра-Невада и достигают в высоту свыше 70 метров.


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