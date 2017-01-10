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В Турции мужчина сбросил стиральную машину на автомобиль

10 января 2017, 01:34

Владелец автомобиля занял парковочное место хозяина стиралки.


Житель района Газиэмир провинции Измир на западе Турции сбросил из своей квартиры на третьем этаже стиральную машину на чужой автомобиль, занявший его парковочное место, сообщает РИА Новости.

Автомобиль получил серьезные повреждения. Его владелец вызвал полицию, которая занимается расследованием инцидента.

© Фото: Cumhuriyet


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